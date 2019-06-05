السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ ص

السيسي يؤدي الصلاة - أرشيفية

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما حضر الصلاة عدد من من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، وقادة القوات المسلحة، وأسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة.ودخل الرئيس إلى المسجد وعلى جانبيه اثنين من أبناء شهداء الشرطة والجيش يرتديان الزى العسكرى، وجلس الرئيس داخل المسجد وعلى يمينه زوج من أبناء شهداء الجيش يرتديان زى القوات المسلحة، وعلى يساره