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المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
وتابع المفتى: «نفرح بمنجزاتنا، بشبكة طرق لم تكن قبل ذلك أبدا على مستوى تاريخ مصر، نفرح بقناة السويس، نفرح بكل منجز فى هذا البلد بنته أيد مصرية وبأموال مصرية، فحق لنا أن نفرح كما فرحنا بصومنا، فالصلة واضحة وموجودة». وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى. رافق الرئيس
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السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
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«بطيخ وليمون».. رئيس الوزراء يتسوق دون حراسة (صور)

تداول ناشطو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو يقف في طابور تحصيل مستحقات المشتريات داخل مول شهير في القاهرة دون حراسة. وأظهرت الصور بعض السلع التي اشتراها رئيس الوزراء، التي كانت عبارة عن "بطيخ ومكرونة وليمون ومياه"، فيما لفت العديد من المعلقين إلى ظهور "مدبولي" دون حراسة، وبملابس بسيطة. وحينما شكك البعض في أن تكون الصور لرئيس الوزراء، أكد كثيرون أنها له، والتقطت في مول شهير بالقاهرة، إذ كان يتسوق بعض السلع قبل عيد الفطر.
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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
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تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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