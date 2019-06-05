المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.

وتابع المفتى: «نفرح بمنجزاتنا، بشبكة طرق لم تكن قبل ذلك أبدا على مستوى تاريخ مصر، نفرح بقناة السويس، نفرح بكل منجز فى هذا البلد بنته أيد مصرية وبأموال مصرية، فحق لنا أن نفرح كما فرحنا بصومنا، فالصلة واضحة وموجودة». وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى. رافق الرئيس