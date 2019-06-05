الله أكبر كبيرا..تكبيرات العيد تملأ ساحات ومساجد مصر

حرصت جموع المصلين على الخروج إلى ساحات صلاة العيد، اليوم الأربعاء، لأداء الصلاة، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعدما أعلن مفتى الجمهورية أن اليوم هو أول أيام العيد.
انطلقت تكبيرات عيد الفطر المبارك فى مختلف مساجد وساحات مصر، إيذانًا بانتهاء شهر رمضان المعظم، وقدوم شهر شوال الذى يبدأ باحتفالات المسلمين بعيدهم.
وحرصت جموع المسلمين على الخروج إلى المساجد وإلى الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المدن المحافظات، لأداء الصلاة، وتبادل التهانى، وحرصوا على اصطحاب أبنائهم وأسرهم إلى الصلاة.
ففى القاهرة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، برفقة عدد من أبناء شهداء الشرطة والجيش.
وفي الإسكندرية، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 529 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة.
وشهد مسجد المرسى أبو العباس، فى منطقة الجمرك غرب، توافد عدد كبير من أهالى المحافظة، ممن حرصوا على الصلاة فيه، فاصطف المصلون، وامتلأت الساحتان الخارجية والداخلية للمسجد بأعداد كبيرة من الأهالى الحريصين
وفي الإسكندرية، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 529 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة.
وشهد مسجد المرسى أبو العباس، فى منطقة الجمرك غرب، توافد عدد كبير من أهالى المحافظة، ممن حرصوا على الصلاة فيه، فاصطف المصلون، وامتلأت الساحتان الخارجية والداخلية للمسجد بأعداد كبيرة من الأهالى الحريصين على الصلاة.
وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين المصلين.
وفى الفيوم، أدى آلاف الأهالى صلاة عيد الفطر فة 167 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، كما أدى عدد كبير من الأهالى الصلاة بمسجد ناصر الكبير، وسط مدينة الفيوم، وسط انتشار أمنى مكثف لقوات الشرطة وضباط الحماية المدنية الذين قاموا بتمشيط محيط المسجد عدة مرات عدة للكشف عن وجود أي متفجرات.
وشهد محيط المسجد احتفالات الأهالى بالعيد، من خلال إلقاء البالونات فوق المواطنين من أعلى أسطح المنازل، ومن فوق الكوبري العلوي، بينما احتفل الشباب والأطفال بلعبة حرب الألوان من خلال إلقاء الألوان البودرة الملونة على بعضهم البعض.
وفي كفر الشيخ أدى آلاف المصلين صلاة العيد فى 357 ساحة بالإضافة إلى المساجد الكبيرة بمختلف القرى، وسط أجواء الفرحة والسعادة، وتبادل المصلون التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية، وقام بعض من عكفوا على تنظيم ساحات الصلاة بتوزيع الألعاب على الأطفال.
بينما أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الصلاة بساحة الاستاد الرياضي، واكد أن هناك 16غرفة عمليات فرعية بالإضافة الى غرفة العمليات الرئيسية متواجدة فى المحافظة بالتنسيق مع الأمن والوحدات المحلية بالتعاون مع العلاقات العامة بالمحافظة ولم ترصد أى منها شكاوى خاصة بصلاة العيد، أو استخدام ساحات لصلاة العيد دون الترخيص لها بذلك.
وفى محافظة بورسعيد، المحافظ أدى اللواء عادل الغضبان، صلاة العيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة في حي الشرق، ورافقه خلال الصلاة اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى، بحضور الألاف من أهالي المدينة الساحلية.
وخصصت مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ صفوت نظير، 9 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، والشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ، والرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي.
وحرص رجال إدارة المرور على توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال، بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.
وفى مطروح، أدى اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، واللواء هشام نصر، مدير الأمن صلاة العيد بمركز شباب مطروح، بعد غياب عن الصلاة فيه دام 12 عاما.
وخصصت مديرية الأوقاف 83 ساحة بمختلف مراكز المحافظة لأداء الصلاة.
وفي محافظة بنى سويف، أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر المبارك فى 140 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف.
كما أدى المستشار هاني عبد الجابر، محافظ يني سويف، الصلاة بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز فى مدينة بني سويف، وشهدت ساحات الصلاة تواجدا أمنيا مكثفا.
وتناولت خطبة العيد الحديث عن فرحة العيد وسننه، وشهدت خطبة العيد لأول مرة قيام 14 من المختصين بترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة.
وفى البحيرة، أدى المصلون صلاة العيد فى 354 ساحة مخصصة لذلك على مستوى المحافظة، وأدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء مجدي القمري مدير الأمن الصلاة بساحة الاستاد الرياضي بمدينة دمنهور.
وفى الشرقية، أدى المصلون صلاة العيد فى 442 ساحة ومسجد خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام.
وفي مسجد المجاورة التاسعة والخمسين بمدينة العاشر من رمضان، أدى المصلون صلاتهم داخل المسجد، فيما حرصت إدارة المسجد على ربط من يُصلي في الساحة الخلفية بالإمام، وذلك بوضع «بروجيكتور» لنقل صورة الإمام وهو يؤم المُصلين ويُلقي الخطبة عقب الانتهاء من صلاة العيد.
وفى الإسماعيلية، أدى المحافظ اللواء حمدى عثمان، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أبو بكر الصديق بحى أول، وأم المصلين الشيخ محمد عبد العظيم الذى أوضح خلال الخطبة فضائل صيام شهر رمضان الكريم والجائزة الكبرى للصيام.
وفى القليوبية، أدى المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها، وسط حشد كبير من المصلين.
وتناولت الخطبة الحديث عن فضل عيد الفطر، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى ونبذ المشاحنات والتعاون على البر والتقوى وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد والتقاط الصور التذكارية معه.
وفى أسوان أدى المصلون صلاة العيد فى 95 ساحة، و1378 مسجدا حكوميا بمدن وقرى المحافظة،كما أدى محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم صلاة العيد بمسجد بدر بالطابية، بحضور القيادات الشعبيبة والتنفيذية والدينية بالمحافظة، وألقى الخطبة الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان «العيد عبادة»، تناول خلالها أثر صيام شهر رمضان على سلوكيات وأخلاق المسلم.
وفى المنيا، أدى المحافظ اللواء قاسم حسين صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف، الثانوية العسكرية بنين، بمدينة المنيا.
وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن فضل شهر رمضان المعظم وكذلك الأعياد في الإسلام، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين، ودعا في خطبته الى ضرورة الحفاظ على صلة الارحام.
وفى الدقهلية، حرص الأهالى على أداء صلاة العيد فى 508 ساحات و8 آلاف مسجد بنطاق المحافظة.