الله أكبر كبيرا..تكبيرات العيد تملأ ساحات ومساجد مصر

حرصت جموع المصلين على الخروج إلى ساحات صلاة العيد، اليوم الأربعاء، لأداء الصلاة، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعدما أعلن مفتى الجمهورية أن اليوم هو أول أيام العيد.

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ ص

صلاة عيد الفطر

انطلقت تكبيرات عيد الفطر المبارك فى مختلف مساجد وساحات مصر، إيذانًا بانتهاء شهر رمضان المعظم، وقدوم شهر شوال الذى يبدأ باحتفالات المسلمين بعيدهم. وحرصت جموع المسلمين على الخروج إلى المساجد وإلى الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المدن المحافظات، لأداء الصلاة، وتبادل التهانى، وحرصوا على اصطحاب أبنائهم وأسرهم إلى الصلاة. ففى القاهرة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، برفقة عدد من أبناء شهداء الشرطة والجيش.

وفي الإسكندرية، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 529 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة. وشهد مسجد المرسى أبو العباس، فى منطقة الجمرك غرب، توافد عدد كبير من أهالى المحافظة، ممن حرصوا على الصلاة فيه، فاصطف المصلون، وامتلأت الساحتان الخارجية والداخلية للمسجد بأعداد كبيرة من الأهالى الحريصين