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الله أكبر كبيرا..تكبيرات العيد تملأ ساحات ومساجد مصر

حرصت جموع المصلين على الخروج إلى ساحات صلاة العيد، اليوم الأربعاء، لأداء الصلاة، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعدما أعلن مفتى الجمهورية أن اليوم هو أول أيام العيد.
تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ ص
صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
انطلقت تكبيرات عيد الفطر المبارك فى مختلف مساجد وساحات مصر، إيذانًا بانتهاء شهر رمضان المعظم، وقدوم شهر شوال الذى يبدأ باحتفالات المسلمين بعيدهم. وحرصت جموع المسلمين على الخروج إلى المساجد وإلى الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المدن المحافظات، لأداء الصلاة، وتبادل التهانى، وحرصوا على اصطحاب أبنائهم وأسرهم إلى الصلاة. ففى القاهرة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، برفقة عدد من أبناء شهداء الشرطة والجيش.
وفي الإسكندرية، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 529 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة. وشهد مسجد المرسى أبو العباس، فى منطقة الجمرك غرب، توافد عدد كبير من أهالى المحافظة، ممن حرصوا على الصلاة فيه، فاصطف المصلون، وامتلأت الساحتان الخارجية والداخلية للمسجد بأعداد كبيرة من الأهالى الحريصين
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السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
شوقى-علام

المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
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السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

الملك سلمان وولي عهده والحريري يؤدون صلاة العيد بالحرم

أدى آلاف المصلين صلاة العيد فى ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبدأ المصلون الذين تواجدوا فى المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء فى التكبير عقب انتهاء الصلاة، لحين حان موعد صلاة العيد. حضر الصلاة التى أقيمت أمام الكعبة، والخطبة التى جاءت على لسان إمام وخطيب المسجد الحرام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، وعدد من قادة المملكة العربية السعودية. وتحتفل المملكة العربية السعودية بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-وهشام-توفيق-وزير-قطاع-الأعمال

السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
السيد-الرئيس-يستقبل-الفريق-اول-عبد-الفتاح -البرهان . (2)

السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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