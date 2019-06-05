ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ ص

محمد صلاح

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».

وجاءت تغريدة الفرعون المصرى عقب مضى وقت قليل من تغريدة سابقة له قال فيها: «عيد سعيد على الجميع.. كل عام وأنتم بخير». بينما تمكنت زوجة النجم المصرى محمد صلاح من أداء الصلاة فى ساحة الخلاء بقرية نجريج، وكانت برفقتها ابنتهما مكة. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمام منزل نجم المنتخب المصرى وليفربول