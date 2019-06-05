رياضة

ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
وجاءت تغريدة الفرعون المصرى عقب مضى وقت قليل من تغريدة سابقة له قال فيها: «عيد سعيد على الجميع.. كل عام وأنتم بخير». بينما تمكنت زوجة النجم المصرى محمد صلاح من أداء الصلاة فى ساحة الخلاء بقرية نجريج، وكانت برفقتها ابنتهما مكة. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمام منزل نجم المنتخب المصرى وليفربول
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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محمد صلاح وزوجته يساندان ليفربول من مدرجات أنفيلد

ظهر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مدرجات فريقه برفقة زوجته في واحدة من الظهور النادر لها خلال مباراة برشلونة في ملعب انفيلد ضمن مباراة العودة بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ويغيب صلاح عن المباراة المقامة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام نيو كاسيل بالمباراة الماضية بالدروي الإنجليزي والتي انتهت لصالح فريق الريدز بثلاثية أهداف مقابل هدفين والتي شهدت تسجيل محمد صلاح هدفًا من الثلاث أهداف الحمراء.
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