السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص

السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،

كما رافق الرئيس أيضا الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، وقادة القوات المسلحة، وأسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. ودخل الرئيس إلى المسجد وعلى جانبيه اثنين من أبناء