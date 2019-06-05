جريمة

عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ ص
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.
تحريات المباحث أوضحت أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجد الأول بمنزل والد طليقته للاطمئنان على طفلته "سما" التي تبلغ من العمر عامين ونصف،تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الطرف الثانى بالضرب، وأحدث ما بهم من إصابات وأحدهم حالته حرجة في المستشفى. وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
محافظ-سوهاج-يتفقد-الحالة-الصحية-لمصابي-حادث-أتوبيس-سوهاج (2)

مصرع طفلة وإصابة 21 شخصا في انقلاب أتوبيس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة العيد، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، بنقطة الكيلو 30 دائرة مركز أخميم بسوهاج، ما نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 21 آخرين، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه في أثناء سير السيارة رقم "7965 ص ا ج"، عند نقطة الكيلو 30 على الطريق انفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.
حريق

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
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قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
سيارة -اسعاف

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 تجار مخدرات بـ600 جرام حشيش في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش في حملة أمنية على مدن قليوب والقناطر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وأحيل جميع المتهمين للنيابات، التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارين خالد الأعرابي، وهيثم نصار، محامي عام شمال وجنوب القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث عن الوقائع وظروفها وملابساتها.
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