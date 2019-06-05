عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ ص

مشاجرة - صورة أرشيفية

لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.

تحريات المباحث أوضحت أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجد الأول بمنزل والد طليقته للاطمئنان على طفلته "سما" التي تبلغ من العمر عامين ونصف،تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الطرف الثانى بالضرب، وأحدث ما بهم من إصابات وأحدهم حالته حرجة في المستشفى. وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز