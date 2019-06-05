شوارع أسوان تخلو من مظاهر العيد بسبب الحر

تحرير:عوض سليم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

أسوان - أول يوم في عيد الفطر

خلت الشوارع وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة أسوان من المواطنين، خلال الأوقات الصباحية، مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بعد أن فضل الكثيرون المكوث الكثير فى بيوتهم، لحين تحسن وانخفاض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من المساء، كما أطلق محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، تحذيراته للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتوخي الحذر في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة، والتى تجاوزت 44 درجة.

وطالب المحافظ، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة لتجنب التعرض لضربات الشمس. من جهته، قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم رفع درجة الإستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس