دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

مأساة أسرة سوهاج هي الأصعب على طريق الصعيد وحوادث متفرقة بباقى طرق القاهرة والجيزة..والإدارة العامة للمرور تدفع بالأوناش والخدمات الأمنية لتنظيم الميادين

تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.

مأساة سوهاج في الساعات الأولى من صباح اليوم وقع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى (سوهاج - البحر الأحمر) بمنطقة الكيلو 30، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق مما أسفر عن مصرع رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر وإصابة 20 شخصا. تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة

مأساة سوهاج

في الساعات الأولى من صباح اليوم وقع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى (سوهاج - البحر الأحمر) بمنطقة الكيلو 30، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق مما أسفر عن مصرع رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر وإصابة 20 شخصا.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.



تبين بالفحص أنه في أثناء سير السيارة رقم (7965 ص ا ج) ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق وإصابة 21 من مستقليها وتوفيت طفلة فور وصولها المستشفى.



التحريات الأولية أشارت إلى أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة، وأن السيارة كانت قادمه من القاهرة في طريقها إلى قرية أبومناع بمركز دشنا في محافظة قنا لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

سيارة مسرعة

فى السابعة صباح اليوم أصيب شخص صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، الأمر الذي تسبب في تباطؤ حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تصادم سيارتين بأطفيح

وأصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، بعدما تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.







حادث صلاح سالم

ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة أعلى محور صلاح سالم، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى.





انتشار رجال المرور

ومنذ الساعات الأولى للصباح، عزز رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارهم بمختلف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية؛ للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها بأول أيام العيد.

وكثف رجال المرور من حملاتهم الانضباطية بربوع العاصمة؛ لرصد كل المخالفات المرورية، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة في الشوارع التي تتسبب في زحام مروري بالطرق.

في الجيزة، تركزت جهود ضباط المرور خلال الحملات الصباحية على رصد المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة المعنية في المديرية لاسيما إدارة شرطة المرافق.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة عن رصد ورفع 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، فضلا عن حجز 5 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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