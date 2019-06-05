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برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».
ونشر الفنان ظافر عابدين صورة له وهو يحمل لافتة مكتوب عليها عيد مبارك، وبرسالة صوتية عبر حسابة على «انستجرام»، هنأ الفنان مصطفى شعبان جمهوره، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا.. وعايز أشكر كل الزملاء النجوم اللى اشتغلوا معايا فى أبو جبل اللى قدام الكاميرا، والأساتذة النجوم اللى
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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، إذ كان قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
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الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

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ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
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أبو جبل 13.. حسن يبلغ الشرطة عن وجيه

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الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
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