برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

رانيا يوسف

هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».

ونشر الفنان ظافر عابدين صورة له وهو يحمل لافتة مكتوب عليها عيد مبارك، وبرسالة صوتية عبر حسابة على «انستجرام»، هنأ الفنان مصطفى شعبان جمهوره، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا.. وعايز أشكر كل الزملاء النجوم اللى اشتغلوا معايا فى أبو جبل اللى قدام الكاميرا، والأساتذة النجوم اللى