السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

حريق - صورة أرشيفية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق وقع بمنزل بمنطقة المكس ومجاور لشركة إسكندرية للبترول. أشارت التحريات إلى أن الحريق التهم محتويات غرفة بالمنزل، وأنه تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على حريق. فى الوقت نفسه، أفاد شهود عيان بأن الحريق بفعل فاعل، حيث أشار البعض إلى قيام شخص بإشعال النيران بالمنزل لوجود خلافات بين الطرفين. تحرر