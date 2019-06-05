جريمة

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
وتبين أن الحريق وقع بمنزل بمنطقة المكس ومجاور لشركة إسكندرية للبترول. أشارت التحريات إلى أن الحريق التهم محتويات غرفة بالمنزل، وأنه تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على حريق. فى الوقت نفسه، أفاد شهود عيان بأن الحريق بفعل فاعل، حيث أشار البعض إلى قيام شخص بإشعال النيران بالمنزل لوجود خلافات بين الطرفين. تحرر
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
محافظ-سوهاج-يتفقد-الحالة-الصحية-لمصابي-حادث-أتوبيس-سوهاج (2)

مصرع طفلة وإصابة 21 شخصا في انقلاب أتوبيس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة العيد، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، بنقطة الكيلو 30 دائرة مركز أخميم بسوهاج، ما نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 21 آخرين، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه في أثناء سير السيارة رقم "7965 ص ا ج"، عند نقطة الكيلو 30 على الطريق انفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
حريق-سيارة

تفحم 12 سيارة «محتجزة» بقسم الطالبية في حريق هائل

قال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية إن الحريق الذي نشب بمبنيين متقابلين بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، أسفر عن تفحم 12 سيارة كانت مركونة بالمكان، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين الأهالي أو قوات الحماية المدنية إثر الحريق، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، لافتا أن الحريق نشب بسبب الرياح التي أدت لتطاير النيران بين النخيل المنتشر بمحيط العقارين.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
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