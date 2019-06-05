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أحمد رزق: أنا متورط في «حرب الممر».. والجيش أنقذنا

روى لنا الفنان أحمد رزق عن المشاهد الصعبة التي واجهوها خلال تصوير فيلم الممر.. والأسباب التي تجعل العمل مختلفا عن غيره خاصة في لوكيشن التصوير
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
أحمد رزق
أحمد رزق
بدور مراسل صحفي يذهب ليغطي الحرب، يوجد الفنان أحمد رزق فى موسم عيد الفطر من خلال فيلم «الممر»، الذي يعد من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم، لأنه الأكثر اختلافا عن نوعية الأعمال التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
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محمد-هنيدي-1

نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. وكان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
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الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.
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الــممر (2)

نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
شريف-منير

شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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