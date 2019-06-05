مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

مجلس الأمن

اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في جلسة مغلقة بناء على طلب مقدم من بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان، الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي. إلا أن المجلس فشل في إدانة قتل المدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من المجتمع الدولي لوقف العنف فورا في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا.

وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن بريطانيا وألمانيا وزعتا خلال الاجتماع بيانا صحفيا يدعو أطراف الأزمة في السودان إلى "مواصلة العمل معا نحو حل توافقي للأزمة الحالية"، غير أن الصين اعترضت على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الإفريقي. وبعد فشل المجلس في الاتفاق على