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حر وأمطار وأتربة.. طقس أول أيام عيد الفطر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
الأرصاد تعلن طقس أول يوم العيد
الأرصاد تعلن طقس أول يوم العيد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 34 شبين الكوم 24 34 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 23 31 بلطيم 23 30 مطروح 22 27 السلوم 20 26 سيوة 25 37 بورسعيد 24 28 دمياط 24 28 الزقازيق 22 35 الإسماعيلية 22 34 السويس 22 35 العريش 22 30 رفح 22 29  رأس سدر 25 38 نخل
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شوارع أسوان تخلو من مظاهر العيد بسبب الحر

خلت الشوارع وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة أسوان من المواطنين، خلال الأوقات الصباحية، مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بعد أن فضل الكثيرون المكوث الكثير فى بيوتهم، لحين تحسن وانخفاض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من المساء، كما أطلق محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، تحذيراته للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتوخي الحذر في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة، والتى تجاوزت 44 درجة.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
صلاة عيد الفطر

الله أكبر كبيرا..تكبيرات العيد تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الفطر المبارك فى مختلف مساجد وساحات مصر، إيذانًا بانتهاء شهر رمضان المعظم، وقدوم شهر شوال الذى يبدأ باحتفالات المسلمين بعيدهم. وحرصت جموع المسلمين على الخروج إلى المساجد وإلى الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف المدن المحافظات، لأداء الصلاة، وتبادل التهانى، وحرصوا على اصطحاب أبنائهم وأسرهم إلى الصلاة. ففى القاهرة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، برفقة عدد من أبناء شهداء الشرطة والجيش.
شوقى-علام

المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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