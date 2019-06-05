حر وأمطار وأتربة.. طقس أول أيام عيد الفطر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

الأرصاد تعلن طقس أول يوم العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 34 شبين الكوم 24 34 طنطا 23 34 دمنهور 23 32 الإسكندرية 23 31 بلطيم 23 30 مطروح 22 27 السلوم 20 26 سيوة 25 37 بورسعيد 24 28 دمياط 24 28 الزقازيق 22 35 الإسماعيلية 22 34 السويس 22 35 العريش 22 30 رفح 22 29 رأس سدر 25 38 نخل