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الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
ويجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية مهندس برمجيات شاب ذي أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل من خلال عمله بالمقاولات الذى ورثه عن والده، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردا ومهددا، ويتورط فى مشاكل كثيرة تضعه فى اختبار بين الخوف على حياته وحياة أسرته وضميره
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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، إذ كان قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
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الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.
رانيا يوسف

برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».
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مسلسل-بركة

بركة (29).. عمرو سعد ينقذ الوزراء من الاغتيال

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، أحداثُا مهمة، حيث أرسل بركة -عمرو سعد- فيديو لحسن نجل عزمي، وهو يستنجد بأبيه ويطلب منه تخليصه من العصابة التي تحتجزه، وأجبر عزمى الذي يجسده الفنان "كمال أبو رية" على مقابلته والاتفاق معه. وتتلاحق الأحداث، حيث نرى بركة يعقد اتفاقًا أيضا مع نجل فوزى الغامرى لفك أنابيب الغازات السامة الموجودة فى تكييفات أحد المساجد، المقرر أن يصلى فيه عدد كبير من أفراد الحكومة، وبالفعل قام بفك نصف الأنابيب.
مسلسل-بركة

الحلقة 26.. بركة يفضح العصابة على الهواء مباشرة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، نجاة بركة من محاولة قتله من قبَل الإعلامى الفاسد "علاء عبود"، الذي استأجر شخصًا لقتل بركة، وبعد أن فشلت محاولة قتل بركة، وتأكد من أن المذيع علاء عبود هو من يسعى إلى قتله، استغل بركة تورط المذيع في قتله، وأجبره على أن يساعده في الكشف عن أحد أفراد العصابة الذين يتاجرون في أعضاء البشر، من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وعقبها اقتحمت وزارة الداخلية المكان وألقت القبض على مديره.
الفنان-محمد-سعد (1)

محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
مسلسل-بركة

بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
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