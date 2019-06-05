الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.

ويجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية مهندس برمجيات شاب ذي أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل من خلال عمله بالمقاولات الذى ورثه عن والده، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردا ومهددا، ويتورط فى مشاكل كثيرة تضعه فى اختبار بين الخوف على حياته وحياة أسرته وضميره