رياضة

وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
وقبل اندلاع فضائح فساد فيفا التي أدت إلى تغيير معالم المنظمة الدولية وتحقيقات أمريكية مستمرة، قال يوهانسون مطلع عام 2012 "بالنسبة للناس تعني كلمة فيفا الفساد والرشوة، لكن لا أحد يحرك ساكنا. لا اعلم كيف يمكن تغيير هذه الأمور". وظهرت فضائح الفساد في فيفا في مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في
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صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
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نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
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رونالدو يتوج بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى الحالى بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا التى انتهت أمس بفوز فريق ليفربول على حساب توتنهام، حيث جاء رونالدو فى المركز الأول فى تصويت "اليويفا" بعد تصويت عدد كبير من الجماهير بناء على الهدف الذى أحرزه فى شباك فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزى بجولة الإياب بدور المجموعات من بطولة دورى الأبطال والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.
أياكس-أمستردام

موهبة أياكس خليفة هازارد المنتظر في تشيلسي

بالنظر إلى الوضع الحالي لفريق تشيلسي، فهو معاقب بالحرمان من إبرام أي صفقات سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب خرقه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للفيفا على ذلك القرار في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلا أن الاستئناف تم رفضه، ليقرر الفريق اللندني التحضير للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية على أمل رفع تلك العقوبة، وذلك بحسب موقع "فور فور تو".
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