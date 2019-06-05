وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.

وقبل اندلاع فضائح فساد فيفا التي أدت إلى تغيير معالم المنظمة الدولية وتحقيقات أمريكية مستمرة، قال يوهانسون مطلع عام 2012 "بالنسبة للناس تعني كلمة فيفا الفساد والرشوة، لكن لا أحد يحرك ساكنا. لا اعلم كيف يمكن تغيير هذه الأمور". وظهرت فضائح الفساد في فيفا في مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في