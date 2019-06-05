مصرع طفلة وإصابة 21 شخصا في انقلاب أتوبيس

تحرير:مايكل سمير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج يزور المصابين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة العيد، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، بنقطة الكيلو 30 دائرة مركز أخميم بسوهاج، ما نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 21 آخرين، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه في أثناء سير السيارة رقم "7965 ص ا ج"، عند نقطة الكيلو 30 على الطريق انفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنا منهم 8 أطفال، ووفاة طفلة نتيجة نزيف بالمخ وبتر في اليد، مشيرا إلى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباق المصابين. وذكر المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية