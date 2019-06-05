جريمة

مصرع طفلة وإصابة 21 شخصا في انقلاب أتوبيس

تحرير:مايكل سمير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج يزور المصابين
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج يزور المصابين
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة العيد، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، بنقطة الكيلو 30 دائرة مركز أخميم بسوهاج، ما نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 21 آخرين، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه في أثناء سير السيارة رقم "7965 ص ا ج"، عند نقطة الكيلو 30 على الطريق انفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنا منهم 8 أطفال، ووفاة طفلة نتيجة نزيف بالمخ وبتر في اليد، مشيرا إلى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباق المصابين. وذكر المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
حريق

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
انقلاب-سيارة

إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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