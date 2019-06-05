جريمة

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أحد الإرهابيين المتورطين في الهجوم
أحد الإرهابيين المتورطين في الهجوم
أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط موقع الهجوم الإرهابي، إذ دفعت بتعزيزات أمنية من العمليات الخاصة وقوات الانتشار السريع بالتنسيق مع القوات المسلحة التي تجري عمليات تمشيط بالمنطقة الجبلية المتاخمة لموقع الحادث.

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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

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«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
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بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
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الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

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