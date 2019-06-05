الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.

وحل الفنان صلاح عبد الله ضيف شرف على أحداث الحلقة، إذ جسد شخصية المعلم (عبد الله صلاح عبد الله)، الذي يبحث عن أمواله التي سرقها سيف، توأم سيد، الشحات، وانتهت الحلقة بمطالبته لسيد وفخر وريتاج بسداد 60 مليون دولار.. اقرأ أيضا.. «الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه. والمسلسل