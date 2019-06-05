فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.
وحل الفنان صلاح عبد الله ضيف شرف على أحداث الحلقة، إذ جسد شخصية المعلم (عبد الله صلاح عبد الله)، الذي يبحث عن أمواله التي سرقها سيف، توأم سيد، الشحات، وانتهت الحلقة بمطالبته لسيد وفخر وريتاج بسداد 60 مليون دولار.. اقرأ أيضا.. «الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه. والمسلسل
اقرأ المزيد
الفنان-محمد-نجم

وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، إذ كان قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
مسلسل-بركة

الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
رانيا يوسف

برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».
اقرأ المزيد من الأخبار
114509-بوستر-الواد-سيد-الشحات

«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص. ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (12).. سكر يعترف بمكان الـ20 مليون

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية سيد، مواصلة محاولات سكر "أكرم حسني" لجعل سيد أكثر غباء أمام ريتاج زوجته "هنا الزاهد"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، وتنكر سيد في زي أرنب، ما عرضه لوابل من إطلاق النيران من حرس سكر، ولكنه نجا من الطلقات في إطار كوميدي. وتتابعت الأحداث بقيام فخر وريتاج بالتخفي لسماع حديث والدة ريتاج مع عدد من الرجال في منزل سكر، لمعرفة المكان الذي تضع فيه المال، إلا أن صيحات الديك كانت عائقا أمامهم لسماع مكان وجود الأموال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org