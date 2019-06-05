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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
محمد نجم
محمد نجم
أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، إذ كان قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
ونجم، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، وبدأ رحلته الفنية من خلال الانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرا كوميديا لا يجف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية كانت عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين». وقدم «نجم»، أول بطولة مسرحية
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الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.
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الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
رانيا يوسف

برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

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آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.
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المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
محمد-نجم

نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».
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