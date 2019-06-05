وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

محمد نجم

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، إذ كان قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.

ونجم، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، وبدأ رحلته الفنية من خلال الانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرا كوميديا لا يجف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية كانت عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين». وقدم «نجم»، أول بطولة مسرحية