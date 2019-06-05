نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

محمد صلاح

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

- محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019 - محمد أبو تريكة (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق) أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم