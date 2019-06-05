رياضة

نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
- محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019 - محمد أبو تريكة (نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق) أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم
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صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
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وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
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ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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