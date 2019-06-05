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نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
رجل الأعمال نجيب ساويرس كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: "البقاء لله لشهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن ونرجو من الله أن يكون هذا الفعل المجرم آخر الأحزان التى لا تنتهى.. يا رب أنت المنتقم نريد حق شهدائنا من الدول التى ترعى وتدعم الإرهاب بدعم مخابراتى واضح!". أما الفنان محمد هنيدي،
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الفنان-محمد-نجم

وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. وكان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
الواد-سيد-الشحات

الحلقة الأخيرة.. عصابة هولاكو تخطف سيد الشحات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الواد سيد الشحات، كثيرا من التطورات، إذ ذهب سيد (أحمد فهمي) وشقيقه فخر (محمد عبد الرحمن) إلى النادي، ووجدا هناك السحاوي وهددهما، وأخذاه إلى بيت شقيقهما سيف، وهناك دخلت عليهم عصابة هولاكو، وخطفتهم، ومع تتابع الأحداث يظهر أن سيف، توأم سيد، لم يمت وينقذهم من العصابة، ويقع شيء ضخم فوق السحاوي ويفقد الذكراة، ويعيش سيد وريتاج وفخر في منزل منحه لهم سيف، وعادت ريتاج زوجة سيد (هنا الزاهد) لطبيعتها بعد أن لبست روح فخر، واتضح خلال الحلقة أن ريتاج حامل وتنتظر طفلها الأول.
مسلسل-بركة

الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
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مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 13|محمد إمام يتعاون مع «وردة» من جديد

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «هوجان»، بنقل «نور» تجسدها هاجر أحمد إلى المستشفى وسط قلق والدها «كمال» يجسده رياض الخولي، وفى الوقت نفسه أقنعت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد زوجها «لطفى الحراق» -كريم محمود عبد العزيز- بسرقة شحاذ، بينما وصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين إلى المستشفى للاطمئنان على «هوجان» -محمد إمام- وطلبت منه أن يبعد عن «كمال» ويعمل معها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه لأنه مرتاح في هذا العمل، وذهب «كمال» مع رجاله إلى الشاب الذي اعترضه فى المطعم، ليتحقق إن كان هو مدبر محاولة قتله وأسرته.
محمد-رمضان

محمد رمضان يتصدر تريند «يوتيوب» بسبب هذا المشهد

احتل المشهد الذى جمع بين الفنان محمد رمضان والفنان ماجد المصري، بالحلقة الثانية عشرة من مسلسل «زلزال» تريند موقع «يوتيوب» حيث اقتربت نسب مشاهدته من المليون الأول، وتضمن المشهد قيام ماجد المصري بالتقليل من شأن محمد رمضان، الذى نسى أنه مجرد شاب فقير لا يملك شيئا وجاء ليطلب يد الممثلة هنادي مهنا، وأراد «ماجد» أن يكسر «رمضان» أمام عائلته وابنته، وطلب منه أن يصعد على السلم ليغير لمبة النجفة، لكى يخبره أن هذه هى وظيفته الحقيقية، أن يخدم البهوات وأصحاب الأملاك، خاصة أن «خليل» أو ماجد المصري، واحد من أهم كبار منطقة العياط ويمتلك الكثير من الأراضى.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 12| محمد إمام ينقذ هاجر أحمد من الموت

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل «هوجان» تأكيد «كمال» يجسده رياض الخولي، لابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، أنه ليس له علاقة بشراء كل لوحاتها الفنية، ومن ثم ذهب الجميع لتناول العشاء والاحتفال بنجاح معرض «نور»، وهناك جاء شاب ووقف مع «خليل» واتهمه بأنه سبب فى وفاة والده الذى مات بحسرته على خسارة أمواله وشركاته، وتدخل «هوجان» يجسده محمد إمام، وقام بضربه هو ورجاله، وفى الوقت نفسه قام «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بتلقين «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، علقة ساخنة، كونه كان يتجسس عليه.
انغام (1)

بعد وفاة شقيقتها.. الموت يفجع أنغام من جديد

أعلن الموسيقار محمد علي سليمان عن وفاة شقيق زوجته، وخال الفنانة أنغام، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتي وخال خالد وأنغام، أدعوا له بالرحمة والمغفرة، فكان نموذجا للطيبة والخلق». وتُطارد الأحزان الفنانة أنغام، فلم يمر كثيرا على فقدانها شقيقتها الفنانة غنوة، التى لقيت حتفها فى أكتوبر الماضي بعد تعرضها لحادث سير، وهو الأمر الذي فجعها، وحرصت على أن تضع صورتها فى كليب أغنيتها التى تحمل اسم «حبايبنا».
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