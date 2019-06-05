نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

محمد هنيدي

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

رجل الأعمال نجيب ساويرس كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: "البقاء لله لشهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن ونرجو من الله أن يكون هذا الفعل المجرم آخر الأحزان التى لا تنتهى.. يا رب أنت المنتقم نريد حق شهدائنا من الدول التى ترعى وتدعم الإرهاب بدعم مخابراتى واضح!". أما الفنان محمد هنيدي،