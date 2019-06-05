حكاية جلسة وحلم مشبوه أنهيا أسطورة «الباشا» في الهرم

19 قضية نصب واحتيال سبق اتهامه فيها، لم تقف حائلا بين "الباشا" والمضي قدما في نشاطه غير المشروع، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي جديد بمشاركة مسجل خطر وسيدتين

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

تزوير

لم يكتف "الباشا" بسجل إجرامي حافل بالأعمال غير المشروعة التي يخالف بها القانون والتي وصلت نحو 19 قضية غالبيتها "نصب واحتيال"، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي يمارس من خلاله هوايته المفضلة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ورغم كونه على قائمة العناصر الخطرة لدى رجال الشرطة فإنه لم يعبأ بذلك، استعان بعاطل له باع في أعمال النصب وسيدتين إحداهما هاربة من حكم بالحبس وأسسوا شركة وهمية لتوظيف العمالة في دولة الإمارات مقابل 4 آلاف جنيه من كل فرد ليسطر نهايته في قبضة الشرطة.

في أثناء جلسة عادية جمعت "الباشا" بصديقه "خالد" الذي تعود أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا، بحث ثنائي الإجرام كيفية استئناف نشاطهما الآثم، لا سيما شكوى تردي أوضاعهما المالية، يعدد الأول أسباب تفكيره وبحثه عن طريقة لجني المال، ويدلل الثاني على حاجته للأموال لسداد ديونه التي تراكمت بمرور الأيام حتى