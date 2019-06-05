رياضة

صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
البرتغال
البرتغال
يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
منتخب البرتغال بلغ دور الأربعة من دون هدافه التاريخي البالغ 34 عاما، إذ فضل الابتعاد لست مباريات والتركيز على حياته الجديدة مع يوفنتوس بعد الانتقال بنحو 100 مليون يورو من ريال مدريد. ولم يحمل رونالدو ألوان البرتغال بعد مونديال 2018، وعاد لخوض أول مباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، لكن عودته لم تتوج
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نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
محمد صلاح اثناء-تصوير-الاعلان

ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
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يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.
فريق-نهضة-بركان

نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
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