جريمة

القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 17 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة
اقرأ المزيد
ورشة-سلاح

الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
انهيار-عقار-خال-من-السكان-بغرب-الإسكندرية (1)

انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
تزوير-مستندات (3)

حكاية جلسة وحلم مشبوه أنهيا أسطورة «الباشا» في الهرم

لم يكتف "الباشا" بسجل إجرامي حافل بالأعمال غير المشروعة التي يخالف بها القانون والتي وصلت نحو 19 قضية غالبيتها "نصب واحتيال"، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي يمارس من خلاله هوايته المفضلة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ورغم كونه على قائمة العناصر الخطرة لدى رجال الشرطة فإنه لم يعبأ بذلك، استعان بعاطل له باع في أعمال النصب وسيدتين إحداهما هاربة من حكم بالحبس وأسسوا شركة وهمية لتوظيف العمالة في دولة الإمارات مقابل 4 آلاف جنيه من كل فرد ليسطر نهايته في قبضة الشرطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حمله-.ازاله-في-منطقه-الاهرامات (3)

«المرافق» تؤمن إزالة 118 حالة تعد في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org