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السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.
وشهداء الشرطة المدنية هم: المقدم مصطفى عبيد محمود سالم تسلم التكريم زوجته وأبناؤه لارا وسيف ومصطفى، الرائد ماجد أحمد عبد الرازق محمد تسلم التكريم زوجته وابنته ليلى، أمين الشرطة محمد نعيم رمضان حسن تسلم التكريم زوجته وأبناؤه سما وأحمد وعمر. وتم تكريم أبناء مصر من الأيتام أصحاب الهمم وهما: أيمن محسن على
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طقس-حار (1)

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.
إخماد حريق - أرشيفية

10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.
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السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
السيسى

السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
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