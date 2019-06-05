السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.

وشهداء الشرطة المدنية هم: المقدم مصطفى عبيد محمود سالم تسلم التكريم زوجته وأبناؤه لارا وسيف ومصطفى، الرائد ماجد أحمد عبد الرازق محمد تسلم التكريم زوجته وابنته ليلى، أمين الشرطة محمد نعيم رمضان حسن تسلم التكريم زوجته وأبناؤه سما وأحمد وعمر. وتم تكريم أبناء مصر من الأيتام أصحاب الهمم وهما: أيمن محسن على