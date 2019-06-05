رياضة

جياني إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2023

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأربعة أعوام، وذلك بعد أن وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة جديدة حتى 2023، علمًا بأن مجلس الفيفا أقر الإثنين، تعديلاً في قوانين الاتحاد الدولي من شأنها تسهيل إجراء الانتخاب بالتزكية، وكانت آخر مرة فاز فيها شخص برئاسة الفيفا بالتزكية هي المرة التي فاز فيها السويسري جوزيف بلاتر في عام 2007.
وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم انفانتينو، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لإجراء تصويت بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوًا. وحسب قوانين الفيفا، فإن كل اتحاد وطني يمتلك صوتًا واحدًا بغض النظر عن حجمه، علمًا بأن جياني إنفانتينو قد فاز في انتخابات 2016 على أربعة مرشحين منافسين. يشار
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مشاجرة بين لاعبى الاهلى والاتحاد (7)

الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع نجميه بالتراضي

توصل نادى الاتحاد السكندرى لاتفاق مع كل من المهاجم النيجيرى تشوكا والمدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا، لإنهاء تعاقديهما مع زعيم الثغر بالتراضى، وأجرى المفاوضات مع الثنائى حازم الرجال، أمين الصندوق، الذى نجح فى إنهاء التعاقد معهما دون أى التزامات مالية إضافية على النادي السكندري، بحضور إيهاب جابر، مدير شئون اللاعبين وسمير محجوب، إدارى الفريق. وجاء إنهاء تعاقد اللاعبين مع زعيم الثغر فى إطار خطة إدارة النادى لإعادة هيكلة فريق الكرة، ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة على إفادة النادي السكندري خلال المرحلة المقبلة.
كلوب (2)

رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
نيمار و كافاني‎

مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
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الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.
أياكس-أمستردام

موهبة أياكس خليفة هازارد المنتظر في تشيلسي

بالنظر إلى الوضع الحالي لفريق تشيلسي، فهو معاقب بالحرمان من إبرام أي صفقات سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب خرقه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للفيفا على ذلك القرار في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلا أن الاستئناف تم رفضه، ليقرر الفريق اللندني التحضير للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية على أمل رفع تلك العقوبة، وذلك بحسب موقع "فور فور تو".
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