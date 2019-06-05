جياني إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2023

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

جياني إنفانتينو

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأربعة أعوام، وذلك بعد أن وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة جديدة حتى 2023، علمًا بأن مجلس الفيفا أقر الإثنين، تعديلاً في قوانين الاتحاد الدولي من شأنها تسهيل إجراء الانتخاب بالتزكية، وكانت آخر مرة فاز فيها شخص برئاسة الفيفا بالتزكية هي المرة التي فاز فيها السويسري جوزيف بلاتر في عام 2007.

وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم انفانتينو، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لإجراء تصويت بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوًا. وحسب قوانين الفيفا، فإن كل اتحاد وطني يمتلك صوتًا واحدًا بغض النظر عن حجمه، علمًا بأن جياني إنفانتينو قد فاز في انتخابات 2016 على أربعة مرشحين منافسين. يشار

وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم انفانتينو، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لإجراء تصويت بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوًا.



وحسب قوانين الفيفا، فإن كل اتحاد وطني يمتلك صوتًا واحدًا بغض النظر عن حجمه، علمًا بأن جياني إنفانتينو قد فاز في انتخابات 2016 على أربعة مرشحين منافسين.



يشار إلى أن جياني إنفانتينو اعتذر سابقًا عن عدم حضوره حفل قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.



وجاء اعتذار جياني إنفانتينو، حينها بسبب ضيق الوقت، وتمنى رئيس فيفا في رسالته للجنة المنظمة، نجاح التنظيم وخروجه بأفضل صورة، لكنه أكد عدم حضوره بسبب انشغاله ببعض الأمور الخاصة.

