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وزارة الاتصالات ضمن مجموعة الـ20 الوزاري في اليابان

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى اليابان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، التي تنعقد بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. هذا وتنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو 2019؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو 2019 مع قيادات من الجانب الياباني.
وتشمل لقاءات الوزير مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي. الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين تعرف رسمياً باسم "قمة الأسواق
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ايمن عصام فودافون

فودافون تعوض عملاءها المتضررين من عطل الشبكة

أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن اجتماع فريق عمل الشركة قام ببحث آليات تعويض العملاء عن العطل الذي أصاب الشبكة أمس الاثنين، موضحًا أن فودافون بالفعل قام بتوجيه رسائل تعويض لكل العملاء الذين تأثرت الخدمة لديهم، وصلت إلى 10 جيجا بايت إنترنت مجاني. وجاء نص رسالة اعتذار فودافون كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيد سعيد ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الإثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجا بايت إنترنت ببلاش تعيد بيهم".
بورصة (2)

آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
معرض-سيارات (2)

خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
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قبل الكعك والرنجة.. نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة تفصيلية بالعادات التى يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتى يمكن بدورها أن تساهم فى الوقاية من الأمراض الناتجة عن السلوك الغذائي السيئ الذى عادةً ما يكون رد فعل لا إراديا للمفطرين بعد شهر كامل من الصيام، وهو ما يدفع البعض إلى الإفراط فى الطعام أو الحلوى، وكذلك تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، التى تهدد سلامة المعدة والجسم كاملا، وتصيبه بالأمراض. وفى التقرير التالي ننشر تفاصيل الإرشادات العامة الصادرة عن جهاز حماية المستهلك اليوم.
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عمرو-طلعت-وزير الاتصالات-وتكنولوجيا المعلومات-وزير الاتصالات -وتقنية المعلومات -بالمملكة العربية -السعودية

تفاصيل اجتماعات وزير الاتصالات المصري في السعودية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تطوير التعاون. جاء ذلك خلال زيارة طلعت للمملكة؛ وتناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في إطار المباحثات السابقة التي تمت بين الوزيرين خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية لمصر في أبريل الماضي؛ والتي شملت مجالات مختلفة أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال.
مراكز-البيانات

مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
مباحثات-مصر-والصين

مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.
ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
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