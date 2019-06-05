وزارة الاتصالات ضمن مجموعة الـ20 الوزاري في اليابان

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

عمرو طلعت وزير الاتصالات

غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى اليابان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، التي تنعقد بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. هذا وتنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو 2019؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو 2019 مع قيادات من الجانب الياباني.

وتشمل لقاءات الوزير مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي. الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين تعرف رسمياً باسم "قمة الأسواق



وتشمل لقاءات الوزير مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي.



الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين تعرف رسمياً باسم "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، وتهدف اجتماعاتها إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، كما تُركز ليس فقط على الاقتصاد الكلي والتجارة، بل أيضًا على عدد كبير من القضايا العالمية التي تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مثل التنمية وتغير المناخ والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين.







