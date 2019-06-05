مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

نيمار

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.

وكان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الـ «بي أس جي» قام ببث فيديو مدّته سبع دقائق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، نفى فيه الاتهامات التي وجّهت له باغتصاب فتاة في باريس منذ فترة، مؤكدًا بأنه قد سقط في فخ نصب له . وتسعى الجماهير البرازيلية التتويج ببطولة الكوبا أمريكا

وكان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الـ «بي أس جي» قام ببث فيديو مدّته سبع دقائق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، نفى فيه الاتهامات التي وجّهت له باغتصاب فتاة في باريس منذ فترة، مؤكدًا بأنه قد سقط في فخ نصب له .



وتسعى الجماهير البرازيلية التتويج ببطولة الكوبا أمريكا خاصة وأن البطولة ستقام على أرض منتخب السامبا منتصف الشهري الجاري.



يذكر أن نيمار ا سيلفا قد توج مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز بعدما تصدر الفريق صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 91 نقطة بفارق 16 نقطة عن فريق ليل صاحب المركز الثاني.