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10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

تحرير:مايكل سمير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.
وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أسامة أبو فرد، مأمور قسم ثان طنطا، باشتعال منزل خشبي قديم، وتصاعدت النيران إلى منزلين آخرين بمنطقة علي أغا بدائرة القسم. وعلى الفور، توجه رجال المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق،
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طقس-حار (1)

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.
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حريق

بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم

حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.
جثمان-شهيد-«الدرب-الأحمر»-في-جنازة-عسكرية-بالشرقية (5)

جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، جنازة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ابن القرية، والذى توفى أمس الأربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة. واستقبل المشيعون جثمان الفقيد، فور وصوله للقرية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير فى جنازة عسكريه، يتقدمها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمد أبو النجا مساعد وزير الداخليه للعلاقات الإنسانية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن الغربية.
احتراق-سيارة-نقل-سولار

السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
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