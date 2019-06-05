10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

تحرير:مايكل سمير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

حريق - صورة أرشيفية

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أسامة أبو فرد، مأمور قسم ثان طنطا، باشتعال منزل خشبي قديم، وتصاعدت النيران إلى منزلين آخرين بمنطقة علي أغا بدائرة القسم. وعلى الفور، توجه رجال المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق،