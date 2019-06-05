جريمة

انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
انهيار عقار بكرموز في الإسكندرية
انهيار عقار بكرموز في الإسكندرية
انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
قال اللواء هشام كمال رئيس الحي، إن العقار خالي تماما من السكان، وقد تبين خطورة العقار المجاور رقم 1 حارة السلام مكون من دور أرضى، بالإضافة دورين علويين وخالي تماما من السكان ومهجور ويمثل خطورة داهمة على المارة والأرواح. وأوضح أن العقارين صادر لهم قرارات هدم من الحى ولم تنفذ، وحرر محضر رقم 2745/2019
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الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
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القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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حكاية جلسة وحلم مشبوه أنهيا أسطورة «الباشا» في الهرم

لم يكتف "الباشا" بسجل إجرامي حافل بالأعمال غير المشروعة التي يخالف بها القانون والتي وصلت نحو 19 قضية غالبيتها "نصب واحتيال"، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي يمارس من خلاله هوايته المفضلة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ورغم كونه على قائمة العناصر الخطرة لدى رجال الشرطة فإنه لم يعبأ بذلك، استعان بعاطل له باع في أعمال النصب وسيدتين إحداهما هاربة من حكم بالحبس وأسسوا شركة وهمية لتوظيف العمالة في دولة الإمارات مقابل 4 آلاف جنيه من كل فرد ليسطر نهايته في قبضة الشرطة.
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سجن

حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
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إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عقب انهيار شرفة عقار بالطابق الثامن "علوي" بشارع ملك حفني المتفرع من شارع عبد العزيز رضوان رقم 1، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بشرق المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق لتلقي العلاج. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد إصابة ثلاثة أشخاص على أثر انهيار شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، لمحل الواقعة.
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إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من عقار في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سيدة عجوزا بالعقد السابع من العمر من الموت المحقق، وذلك أسفل أنقاض عقار محل سكنها وذلك بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من المواطنين وأهالي المنطقة بسقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة بدائرة القسم، واحتجاز سيدة عجوز تحت الأنقاض وتمكنوا من إنزالها وتم تقديم كل الرعاية لها ومراعاتها صحيا.
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إصابة موظفين في انهيار سقف غرفة بـ«طرق» الإسكندرية

انهارت غرفة داخلية في مبنى هيئة مديرية الطرق والكباري بمنطقة سابا باشا في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين داخل المبنى، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بإصابة شخصين، إثر انهيار جزء بسقف غرف تابعة لهيئة الطرق والكباري. وانتقل مأمور وضباط القسم لمحل الواقعة ترافقهم إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من غرفة داخل المبنى.
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