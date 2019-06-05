انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

انهيار عقار بكرموز في الإسكندرية

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.

قال اللواء هشام كمال رئيس الحي، إن العقار خالي تماما من السكان، وقد تبين خطورة العقار المجاور رقم 1 حارة السلام مكون من دور أرضى، بالإضافة دورين علويين وخالي تماما من السكان ومهجور ويمثل خطورة داهمة على المارة والأرواح. وأوضح أن العقارين صادر لهم قرارات هدم من الحى ولم تنفذ، وحرر محضر رقم 2745/2019