فودافون تعوض عملاءها المتضررين من عطل الشبكة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

أيمن عصام فودافون مصر

أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن اجتماع فريق عمل الشركة قام ببحث آليات تعويض العملاء عن العطل الذي أصاب الشبكة أمس الاثنين، موضحًا أن فودافون بالفعل قام بتوجيه رسائل تعويض لكل العملاء الذين تأثرت الخدمة لديهم، وصلت إلى 10 جيجا بايت إنترنت مجاني. وجاء نص رسالة اعتذار فودافون كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيد سعيد ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الإثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجا بايت إنترنت ببلاش تعيد بيهم".

وشهدت شبكة فودافون عطلا واضحا يوم الإثنين الماضي، وعادت الشبكة للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء المكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسؤولة بالشركة وقتها لـ"التحرير"، بوجود عطل فني أي لتوقف الخدمات الصوتية. وفسر مسئول فني بالشركة أن سبب العطل كان نتيجة الضغط على الشبكة في وقت استطلاع