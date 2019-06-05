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فودافون تعوض عملاءها المتضررين من عطل الشبكة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
أيمن عصام فودافون مصر
أيمن عصام فودافون مصر
أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن اجتماع فريق عمل الشركة قام ببحث آليات تعويض العملاء عن العطل الذي أصاب الشبكة أمس الاثنين، موضحًا أن فودافون بالفعل قام بتوجيه رسائل تعويض لكل العملاء الذين تأثرت الخدمة لديهم، وصلت إلى 10 جيجا بايت إنترنت مجاني. وجاء نص رسالة اعتذار فودافون كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيد سعيد ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الإثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجا بايت إنترنت ببلاش تعيد بيهم".
وشهدت شبكة فودافون عطلا واضحا يوم الإثنين الماضي، وعادت الشبكة للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء المكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسؤولة بالشركة وقتها لـ"التحرير"، بوجود عطل فني أي لتوقف الخدمات الصوتية. وفسر مسئول فني بالشركة أن سبب العطل كان نتيجة الضغط على الشبكة في وقت استطلاع
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أول تعليق من فودافون على عطل الشبكة

أكدت مصادر مسئولة في شركة فودافون مصر، وجود عطل فني في الشبكة منذ الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين، موضحة أن العطل أدى إلى صعوبة في اجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة. وأضافت المصادر لـ"التحرير"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومك للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي. وكانت شبكة فودافون شهدت عطلا فنيا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل.
فودافون (3)

عطل في شبكة فودافون.. والشركة: سنوضح السبب

شهدت شبكة فودافون عطلا فنيا واضحا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومستمرة حتى الآن، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل. فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. وتواصلت "التحرير" مع مصادر مسئولة في شركة فودافون، التي أكدت أنه جارٍ استطلاع السبب وسنعلن تفاصيل ما يجري بعد قليل.
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وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وكبار مسئولي السفارة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية، بزيارة مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية؛ حيث التقيا بالرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ?ودافون مصر، وكان في استقباله أيمن عصام رئيس الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات وأماني ربيع رئيس قطاع خدمات ?ودافون الدولية للتعهيد ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام.
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فودافون تخصص 5 مليارات جنيه لتطوير الشبكه ودعم الـ4G

قال أليكس فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، مؤكدًا أن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت الاعتماد على مصادر طاقة جديدة، ويرى أليكس أن التحول الرقمي هو مستقبل خدمات الاتصالات في مصر، حيث إن شركات المحمول هي القاعدة الأكثر انتشارا ويمكن من خلالها تمكين المستخدمين من أدوات التحول الرقمي، مشيرًا إلى نجاح خدمة فودافون كاش.
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