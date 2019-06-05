الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.

بعرض المعلومات على مدير أمن العاصمة أمر بسرعة عمل التحريات التي كشفت أن المتهمين يتخذون محلا كائنا بالعقار محل سكن المتهم الأول مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ورشة مجهزة لتصنيع الأسلحة النارية. باستصدار إذن من النيابة العامة بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال وجودهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على