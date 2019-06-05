جريمة

الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
بعرض المعلومات على مدير أمن العاصمة أمر بسرعة عمل التحريات التي كشفت أن المتهمين يتخذون محلا كائنا بالعقار محل سكن المتهم الأول مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ورشة مجهزة لتصنيع الأسلحة النارية. باستصدار إذن من النيابة العامة بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال وجودهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على
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انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
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القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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حكاية جلسة وحلم مشبوه أنهيا أسطورة «الباشا» في الهرم

لم يكتف "الباشا" بسجل إجرامي حافل بالأعمال غير المشروعة التي يخالف بها القانون والتي وصلت نحو 19 قضية غالبيتها "نصب واحتيال"، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي يمارس من خلاله هوايته المفضلة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ورغم كونه على قائمة العناصر الخطرة لدى رجال الشرطة فإنه لم يعبأ بذلك، استعان بعاطل له باع في أعمال النصب وسيدتين إحداهما هاربة من حكم بالحبس وأسسوا شركة وهمية لتوظيف العمالة في دولة الإمارات مقابل 4 آلاف جنيه من كل فرد ليسطر نهايته في قبضة الشرطة.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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سقوط 18 تاجر مخدرات فى حملة مكبرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، داهم ضباط المباحث أوكار الجريمة بالمناطق المتفرقة بمناطق محافظة الجيزة والتى أسفرت عن ضبط 18 متهما، لتورطهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جراما من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جراما من مخدر الإستروكس.
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