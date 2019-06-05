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ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء
في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.
وقدم الرئيس التهنئة للحضور بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون العيد سعيدا على الجميع، فيما قدم المطرب تامر حسني مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال وكذلك الأغاني الوطنية ومنها "أنا مصري"، كما قدم تامر حسني والفنانين علي ربيع وأكرم حسني أغنية مشتركة تفاعل معها الأطفال وأصحاب الهمم. وحرصت
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طقس-حار (1)

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
إخماد حريق - أرشيفية

10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.
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عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفالهم بالعيد(بث مباشر)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء الأوقاف والداخلية والدفاع. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. ورافق الرئيس خلال الصلاة، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،
السيسى

السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (1)

السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
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