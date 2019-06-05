ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء

في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.

وقدم الرئيس التهنئة للحضور بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون العيد سعيدا على الجميع، فيما قدم المطرب تامر حسني مجموعة من الأغاني التي يحبها الأطفال وكذلك الأغاني الوطنية ومنها "أنا مصري"، كما قدم تامر حسني والفنانين علي ربيع وأكرم حسني أغنية مشتركة تفاعل معها الأطفال وأصحاب الهمم. وحرصت