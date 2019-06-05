أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية (صور)

تحرير:عوض سليم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية

توافد عدد من أهالى أسوان على الجزر والشواطئ النيلية الشهيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن هجر المحتفلين بالعيد الحدائق العامة والمتنزهات، خلال الأوقات الصباحية بسبب الارتفاع لدرجات الحرارة، وقد نظمت الأسر والعائلات الأسوانية رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية للوصول إلى الجزر النيلية، وحازت جزر سالوجا وغزال وبربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال، حيث قضى المترددين عليها معظم الأوقات فى السباحة داخل النيل.

وفي سياق آخر، استعدت الحديقة النباتية، وقال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، إنه تم تزويد الحديقة النباتية والتى يعود تاريخها لعام 1898، بـ720 نوع جديد من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية وشبه الإستوائية القادمة من خارج مصر. ولفت أن الحديقة النباتية تقع على مساحة ‏17 فدانًا، وأنشأها