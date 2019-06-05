أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية (صور)
تحرير:عوض سليم
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية
توافد عدد من أهالى أسوان على الجزر والشواطئ النيلية الشهيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن هجر المحتفلين بالعيد الحدائق العامة والمتنزهات، خلال الأوقات الصباحية بسبب الارتفاع لدرجات الحرارة، وقد نظمت الأسر والعائلات الأسوانية رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية للوصول إلى الجزر النيلية، وحازت جزر سالوجا وغزال وبربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال، حيث قضى المترددين عليها معظم الأوقات فى السباحة داخل النيل.
وفي سياق آخر، استعدت الحديقة النباتية، وقال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، إنه تم تزويد الحديقة النباتية والتى يعود تاريخها لعام 1898، بـ720 نوع جديد من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية وشبه الإستوائية القادمة من خارج مصر.
ولفت أن الحديقة النباتية تقع على مساحة 17 فدانًا، وأنشأها
وفي سياق آخر، استعدت الحديقة النباتية، وقال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، إنه تم تزويد الحديقة النباتية والتى يعود تاريخها لعام 1898، بـ720 نوع جديد من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية وشبه الإستوائية القادمة من خارج مصر.
ولفت أن الحديقة النباتية تقع على مساحة 17 فدانًا، وأنشأها اللورد كتشنر الحاكم الإنجليزي لمصر عام 1898، كما أن شهرتها تعود إلى وجود نباتات وزهور وأشجار نادرة قادمة من دول إندونيسيا وسيلان والهند وماليزيا ومعظم الدول الإفريقية.
وجهزت محافظة أسوان، استعدادا لعيد الفطر 140 حديقة عامة ومسطح أخضر بدائرة المحافظة، والتى تمثل أكبر مسطح أخضر على مستوى الجمهورية، ويأتى فى مقدمتها حدائق الورد والشيراتون والسلام ودرة النيل وفريال.
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