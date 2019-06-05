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أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية (صور)

تحرير:عوض سليم ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية
أهالي أسوان يهربون من الحر إلى الجزر النيلية
توافد عدد من أهالى أسوان على الجزر والشواطئ النيلية الشهيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن هجر المحتفلين بالعيد الحدائق العامة والمتنزهات، خلال الأوقات الصباحية بسبب الارتفاع لدرجات الحرارة، وقد نظمت الأسر والعائلات الأسوانية رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية للوصول إلى الجزر النيلية، وحازت جزر سالوجا وغزال وبربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال، حيث قضى المترددين عليها معظم الأوقات فى السباحة داخل النيل.
وفي سياق آخر، استعدت الحديقة النباتية، وقال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، إنه تم تزويد الحديقة النباتية والتى يعود تاريخها لعام 1898، بـ720 نوع جديد من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية وشبه الإستوائية القادمة من خارج مصر. ولفت أن الحديقة النباتية تقع على مساحة ‏17 فدانًا، وأنشأها
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إقبال كبير من الأهالى على الحدائق والمتنزهات بكفر السيخ فى أول أيام عيد الفطv (2)

النيل والحدائق يستضيفان احتفالات العيد في كفر الشيخ

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات، بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار ساعات اليوم، وتعددت المناطق التى يقصدها المعيدون، فشهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، إقبالا كثيفا، خاصة من الأسر والأطفال، كما شهدت المراكب النيلية والعوامات في 3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، إقبالا لافتا من جانب المحتفلين.
توت-عنخ-امون

بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
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وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.
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الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
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حر وأمطار وأتربة.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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شوارع أسوان تخلو من مظاهر العيد بسبب الحر

خلت الشوارع وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة أسوان من المواطنين، خلال الأوقات الصباحية، مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بعد أن فضل الكثيرون المكوث الكثير فى بيوتهم، لحين تحسن وانخفاض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من المساء، كما أطلق محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، تحذيراته للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتوخي الحذر في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة، والتى تجاوزت 44 درجة.
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رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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