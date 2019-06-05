الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

أرشيفية

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وألقت القوات المشاركة في المداهمة القبض على عاطل يبلغ من العمر 44 سنة، حال وجوده بمدينة العاشر، وبحوزته 200 جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار. كما أمكن ضبط عاطل، 31 سنة، حال وجوده بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، عقب مطاردة مع رجال الشرطة،