رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

يورجن كلوب

وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "أهم ما يُمكن أن نقوله لهما هو شكرًا لكما. لقد كانا جزءًا من الفريق عندما تم تعييني مدربًا، وخلال هذه الفترة -شأنهم شأن كل اللاعبين- ساعدا في سير الفريق في الاتجاه الصحيح. دونهما، لم نكن لنصبح الفريق الذي نحن عليه اليوم. مورينو لاعب تنعكس شخصيته على أسلوب لعبه في الملعب.