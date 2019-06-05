رياضة

رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "أهم ما يُمكن أن نقوله لهما هو شكرًا لكما. لقد كانا جزءًا من الفريق عندما تم تعييني مدربًا، وخلال هذه الفترة -شأنهم شأن كل اللاعبين- ساعدا في سير الفريق في الاتجاه الصحيح. دونهما، لم نكن لنصبح الفريق الذي نحن عليه اليوم. مورينو لاعب تنعكس شخصيته على أسلوب لعبه في الملعب.
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الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع نجميه بالتراضي

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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

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ليفربول يلغي حفله السنوي لهذا السبب

قرر نادي ليفربول الإنجليزي إلغاء حفله السنوي لتكريم أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي الذي كان من المفترض تنظيمه مع الجماهير بسبب موقف الفريق من المنافسة على الألقاب، حيث نافس فريق ليفربول الإنجليزي على بطولتين هذا الموسم، الاولى كانت الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بفارق نقطة وحيدة، ودوري أبطال أوروبا، والذي يخوض النهائي أمام توتنهام هوتسبير مطلع الشهر المقبل في مدريد على ملعب فريق أتلتيكو.
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توتنهام يخشى كابوس أرسنال في دوري الأبطال

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