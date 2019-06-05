رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
يورجن كلوب
وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "أهم ما يُمكن أن نقوله لهما هو شكرًا لكما. لقد كانا جزءًا من الفريق عندما تم تعييني مدربًا، وخلال هذه الفترة -شأنهم شأن كل اللاعبين- ساعدا في سير الفريق في الاتجاه الصحيح. دونهما، لم نكن لنصبح الفريق الذي نحن عليه اليوم. مورينو لاعب تنعكس شخصيته على أسلوب لعبه في الملعب.
وقال كلوب
للموقع الرسمي لليفربول: "أهم ما يُمكن أن نقوله لهما هو شكرًا لكما. لقد كانا جزءًا من الفريق عندما تم تعييني مدربًا، وخلال هذه الفترة -شأنهم شأن كل اللاعبين- ساعدا في سير الفريق في الاتجاه الصحيح. دونهما، لم نكن لنصبح الفريق الذي نحن عليه اليوم. مورينو لاعب تنعكس شخصيته على أسلوب لعبه في الملعب. لاعب حماسي وكثير الحركة وإيجابي للغاية. إنه يتمتع بشخصية رائعة ولا يبخل بأي شيء من أجل مصلحة الفريق".
واستكمل مدرب ليفربول
: "بالنسبة لستوريدج، فأعتقد أنه يستحق مكانًا بين عظماء الجيل الحالي لليفربول. لقد جاء إلى النادي في الوقت الذي كان فيه الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد، وسجل أهدافًا مهمة للغاية خلال مسيرته هنا. إنه أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي فيما يتعلق بإنهاء الكرة داخل الشباك، فهو يسجل أهدافًا لا يتخيل أحد أنها ممكنة".