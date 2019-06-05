«NHS».. كيف يريد ترامب التربح من صحة البريطانيين؟

لم يتفق السياسيون البريطانيون على موقف واحد مؤخرا، إلا أن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط لاستغلال نظام الخدمة الصحية في بريطانيا، دفعتهم للاتحاد ضده

تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

ترامب وماي

خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، التي بدأت منذ الإثنين الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظام الخدمة الصحية الوطني في بريطانيا، المعروف باسم "إن إتش إس" أكثر من مرة، في محاولة للاستفادة منه، عن طريق دمج النظام في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، عن طريق السماح لشركات التأمين الأمريكية بالاستثمار فيه، إلا أن دعوات ترامب قوبلت برفض واستهجان شعبي، فما المشكلة ولماذا هي حساسة بالنسبة للبريطانيين؟

شبكة "سي إن إن" البريطانية أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، الذي تأسس عام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مجاني تماما للفقراء المقيمين في بريطانيا. وعلى مر السنين، أصبح "إن إتش إس" مؤسسة وطنية عزيزة، محصنة من النقد، وكلما خططت الحكومات المتوالية لفرض رسوم على خدماته، أو اقتراح طرح