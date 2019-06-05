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«NHS».. كيف يريد ترامب التربح من صحة البريطانيين؟

لم يتفق السياسيون البريطانيون على موقف واحد مؤخرا، إلا أن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط لاستغلال نظام الخدمة الصحية في بريطانيا، دفعتهم للاتحاد ضده
تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
ترامب وماي
ترامب وماي
خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، التي بدأت منذ الإثنين الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظام الخدمة الصحية الوطني في بريطانيا، المعروف باسم "إن إتش إس" أكثر من مرة، في محاولة للاستفادة منه، عن طريق دمج النظام في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، عن طريق السماح لشركات التأمين الأمريكية بالاستثمار فيه، إلا أن دعوات ترامب قوبلت برفض واستهجان شعبي، فما المشكلة ولماذا هي حساسة بالنسبة للبريطانيين؟
شبكة "سي إن إن" البريطانية أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، الذي تأسس عام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مجاني تماما للفقراء المقيمين في بريطانيا. وعلى مر السنين، أصبح "إن إتش إس" مؤسسة وطنية عزيزة، محصنة من النقد، وكلما خططت الحكومات المتوالية لفرض رسوم على خدماته، أو اقتراح طرح
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ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
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ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
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ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
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ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
ترامب-والملكة-اليزابيث (1)

بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
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