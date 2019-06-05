«NHS».. كيف يريد ترامب التربح من صحة البريطانيين؟

لم يتفق السياسيون البريطانيون على موقف واحد مؤخرا، إلا أن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط لاستغلال نظام الخدمة الصحية في بريطانيا، دفعتهم للاتحاد ضده
خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، التي بدأت منذ الإثنين الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظام الخدمة الصحية الوطني في بريطانيا، المعروف باسم "إن إتش إس" أكثر من مرة، في محاولة للاستفادة منه، عن طريق دمج النظام في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، عن طريق السماح لشركات التأمين الأمريكية بالاستثمار فيه، إلا أن دعوات ترامب قوبلت برفض واستهجان شعبي، فما المشكلة ولماذا هي حساسة بالنسبة للبريطانيين؟
شبكة "سي إن إن" البريطانية أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، الذي تأسس عام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مجاني تماما للفقراء المقيمين في بريطانيا.
وعلى مر السنين، أصبح "إن إتش إس" مؤسسة وطنية عزيزة، محصنة من النقد، وكلما خططت الحكومات المتوالية لفرض رسوم على خدماته، أو اقتراح طرح
شبكة "سي إن إن" البريطانية أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، الذي تأسس عام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مجاني تماما للفقراء المقيمين في بريطانيا.
وعلى مر السنين، أصبح "إن إتش إس" مؤسسة وطنية عزيزة، محصنة من النقد، وكلما خططت الحكومات المتوالية لفرض رسوم على خدماته، أو اقتراح طرح استثمارات خاصة به، تنتشر حالة من الاستهجان الشعبي.
إلا أن المشكلة الآن هي أن الضغوط على "إن إتش إس" تتزايد، حيث ارتفع عدد السكان كبار السن، وزاد الطلب على علاجات أكثر تكلفة، وسط ضغط الإنفاق العام، ما وضع نظام الخدمة الصحية في أزمة دائمة، وفي نهاية المطاف يجب القيام بشيء حيال ذلك.
وتسعى شركات الرعاية الصحية الأمريكية للدخول في السوق البريطانية، في الوقت الذي يحتاج فيه نظام الخدمة الصحية إلى الاستثمار فيه، وتريد بريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وودي جونسون، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، كان أول من أشار لذلك، عندما اقترح، يوم الأحد الماضي، أن نظام الرعاية الصحية الوطني سيكون جزءا من أي مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد "البريكست".
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من جانبه، أشار ترامب إلى هذه النقطة مرة أخرى يوم الثلاثاء، عندما سئل عن ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب: "عندما نتحدث عن التجارة، فكل شيء مطروح على الطاولة، بما في ذلك نظام الخدمة الصحية"، وفقا للشبكة الأمريكية.
لكن الرأي العام البريطاني يشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظام الخدمة الصحية الوطنية، بعد خصخصة أجزاء منها، لذلك كان رد الفعل السياسي قويا، خاصة من المرشحين لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء.
حيث قال دومينيك راب أحد أهم المنافسين على المنصب: "أريد أن تعقد المملكة المتحدة صفقات تجارية عادلة مع الولايات المتحدة، عندما نغادر الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "لكن نظام الخدمة الصحية الوطني ليس للبيع لأي دولة، ولن يكون كذلك أبدا إذا أصبحت رئيسا للوزراء".
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وزير الصحة مات هانكوك، المرشح الآخر لخلافة ماي قال: "عزيزي السيد الرئيس، إن نظام الخدمة الصحية الوطني ليس على طاولة المحادثات التجارية، ولن يكون كذلك أبدا".
وتقول "سي إن إن" إن البريطانيين يحبون نظام الخدمة الصحية الوطني، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "كينجز فاند" لأبحاث الرعاية الصحية، العام الماضي، أن عددا كبيرا من البريطانيين ما زالوا يدعمون مبادئ النظام التأسيسية، التي تنص على أنه يجب أن يكون مجانيا، وأن يوفر خدمة شاملة متاحة للجميع، ويتم تمويلها بشكل أساسي من خلال الضرائب.
حيث يقول دان ويلينجز، كبير الباحثين في المركز: "في عدد من استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السنوات القليلة الماضية، سُئل الناس ما الذي يجعلهم فخورين بأنهم بريطانيون؟ ودائما يتصدر نظام الخدمة الصحية الوطني هذا الاستطلاع، أكثر من العائلة المالكة".
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وتهيمن فكرة مقاومة إصلاح نظام الرعاية الصحية الوطني على المجتمع البريطاني، حيث قال معظم الناس إنهم سيدفعون المزيد من الضرائب إذا احتاج "إن إتش إس" إلى ذلك، وفقا لاستطلاعات الرأي.
حيث يقول ويلينجز إن: "محاولات السياسيين والحكومات لتعديل نظام الخدمة الصحية الوطني، يقابل بمقاومة كبيرة من الجمهور"، وأضاف: "رد فعل هؤلاء السياسيين بهذه السرعة يشير إلى أنهم يدركون أن العبث بهذا النظام يمثل قنبلة سياسية".