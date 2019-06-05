حرس الحدود يجدد الثقة في طارق العشري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

طارق العشري

قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، منح كافة الصلاحيات لطارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، من أجل تدعيم الفريق بصفقات خلال الصيف المقبل، وذلك بعد أن اختتم فريق الحدود هذا الموسم في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وجددت إدارة حرس الحدود الثقة في العشري بعدما استطاع أن ينتشل الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني، ويسعى القائمون على إدارة نادي حرس الحدود لاستعادة العصر الذهبي للفريق بين فرق المقدمة بالدوري الممتاز.

وكان فريق حرس الحدود قد توج بثلاث بطولات من قبل كأس مصر نسختي 2009، 2010 بالإضافة لكأس السوبر المصري 2009 على حساب فريق النادي الأهلي. فريق حرس الحدود نجح في عرقلة فريق نادي الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين الماضي في مباراة مؤجلة من مباريات