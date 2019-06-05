رياضة

حرس الحدود يجدد الثقة في طارق العشري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
طارق العشري
طارق العشري
قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، منح كافة الصلاحيات لطارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، من أجل تدعيم الفريق بصفقات خلال الصيف المقبل، وذلك بعد أن اختتم فريق الحدود هذا الموسم في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وجددت إدارة حرس الحدود الثقة في العشري بعدما استطاع أن ينتشل الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني، ويسعى القائمون على إدارة نادي حرس الحدود لاستعادة العصر الذهبي للفريق بين فرق المقدمة بالدوري الممتاز.
وكان فريق حرس الحدود قد توج بثلاث بطولات من قبل كأس مصر نسختي 2009، 2010 بالإضافة لكأس السوبر المصري 2009 على حساب فريق النادي الأهلي. فريق حرس الحدود نجح في عرقلة فريق نادي الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين الماضي في مباراة مؤجلة من مباريات
اقرأ المزيد
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

تسريبات «كاف».. إيقاف رئيس الترجي ونهائي في مصر

أفادت صحيفة الصريح التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي التونسي أبرزها إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط رئيس النادي حمدي المدب لمدة سنتين، وتسليط عقوبات على الجامعة التونسية مع عقوبات مالية، وأضافت الصريح أن المشكلة الأساسية في رئيس «الكاف» أحمد أحمد، الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من «المجاملة» للفريق المغربي، وشددت على أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ لـ«التاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز والزمالك (4)

هل يهدي الزمالك بيراميدز فرصة اللعب في دوري الأبطال؟

باتت فرصة نادي الزمالك في خوض غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مهددة، وذلك بعد أن واصل مسلسل نزيف النقاط وتعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وسجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
محمود-علاء (2)

كيف يفوز الزمالك بالدوري بعد التعادل مع الحدود؟

قلص فريق الزمالك آماله في التتويج بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد أن سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام حرس الحدود بنتيجة (1-1)، مساء أمس الاثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري لموسم (2018-2019)، ليفقد نقطتين ثمينتين، سجل للحرس بهاء مجدي لاعب القلعة البيضاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، فيما تعادل الدولي المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 64 لأبناء ميت عقبة، في اللقاء الأول للمدرب الجديد خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (1)

جدول ترتيب الدوري المصري والمباريات المتبقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org