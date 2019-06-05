الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع نجميه بالتراضي

تحرير:هاني العوضي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الاتحاد السكندري

توصل نادى الاتحاد السكندرى لاتفاق مع كل من المهاجم النيجيرى تشوكا والمدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا، لإنهاء تعاقديهما مع زعيم الثغر بالتراضى، وأجرى المفاوضات مع الثنائى حازم الرجال، أمين الصندوق، الذى نجح فى إنهاء التعاقد معهما دون أى التزامات مالية إضافية على النادي السكندري، بحضور إيهاب جابر، مدير شئون اللاعبين وسمير محجوب، إدارى الفريق. وجاء إنهاء تعاقد اللاعبين مع زعيم الثغر فى إطار خطة إدارة النادى لإعادة هيكلة فريق الكرة، ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة على إفادة النادي السكندري خلال المرحلة المقبلة.

كان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبى الفريق، نظراً لسوء الأداء والنتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019. علاوة على عدم ظهوره بالمظهر اللائق بقيمة هذا الكيان والصرح العظيم