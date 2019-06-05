رياضة

الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع نجميه بالتراضي

تحرير:هاني العوضي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
توصل نادى الاتحاد السكندرى لاتفاق مع كل من المهاجم النيجيرى تشوكا والمدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا، لإنهاء تعاقديهما مع زعيم الثغر بالتراضى، وأجرى المفاوضات مع الثنائى حازم الرجال، أمين الصندوق، الذى نجح فى إنهاء التعاقد معهما دون أى التزامات مالية إضافية على النادي السكندري، بحضور إيهاب جابر، مدير شئون اللاعبين وسمير محجوب، إدارى الفريق. وجاء إنهاء تعاقد اللاعبين مع زعيم الثغر فى إطار خطة إدارة النادى لإعادة هيكلة فريق الكرة، ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة على إفادة النادي السكندري خلال المرحلة المقبلة.
كان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبى الفريق، نظراً لسوء الأداء والنتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الرياضى 2018-2019. علاوة على عدم ظهوره بالمظهر اللائق بقيمة هذا الكيان والصرح العظيم
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كلوب (2)

رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
نيمار و كافاني‎

مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
جياني-إنفانتينو (2)

جياني إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2023

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأربعة أعوام، وذلك بعد أن وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة جديدة حتى 2023، علمًا بأن مجلس الفيفا أقر الإثنين، تعديلاً في قوانين الاتحاد الدولي من شأنها تسهيل إجراء الانتخاب بالتزكية، وكانت آخر مرة فاز فيها شخص برئاسة الفيفا بالتزكية هي المرة التي فاز فيها السويسري جوزيف بلاتر في عام 2007.
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الاتحاد-السكندرى

غرامات مالية على لاعبي الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب المستوى المتواضع والنتائج السيئة التى حققها الفريق، خلال مباريات الدور الثانى فى مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما أظهر لاعبو الاتحاد السكندري حالة من اللا مبالاة وفقدان الروح، رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير جميع عوامل الاستقرار والنجاح المالية أو الإدارية.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يصعق سموحة ويضمن البقاء في الممتاز

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ضمن زعيم الثغر البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الـ11، بينما تجمد رصيد سموحة الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز الـ12، حيث ضمن هو الآخر البقاء منذ الجولة الماضية بعد فوزه على بتروجت.
أكرم توفيق

وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
الاتحاد-السكندرى

ديربي سكندري بين الاتحاد وسموحة في الدوري

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد برج العرب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ أحرز حينها هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه، بينما أحرز هدف الأمواج الزرقاء أوميد أوكري.
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