إسقاط شكوى الاغتصاب بحق كريستيانو رونالدو

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

كريستيانو رونالدو

سقطت شكوى الاغتصاب بحق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسبما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين، وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيجاس، ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع صاروخ ماديرا حامل الكرة الذهبية خمس مرات وصاحب الـ34 عامًا.

وتقدمت كاثرين مايورجا العام الماضي بشكوى في ولاية لاس فيجاس تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطاً لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل، فيما نفى رونالدو صاحب الـ34 عامًا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق هذه الاتهامات