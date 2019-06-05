رياضة

إسقاط شكوى الاغتصاب بحق كريستيانو رونالدو

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
سقطت شكوى الاغتصاب بحق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسبما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين، وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيجاس، ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع صاروخ ماديرا حامل الكرة الذهبية خمس مرات وصاحب الـ34 عامًا.
وتقدمت كاثرين مايورجا العام الماضي بشكوى في ولاية لاس فيجاس تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطاً لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل، فيما نفى رونالدو صاحب الـ34 عامًا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق هذه الاتهامات
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

تسريبات «كاف».. إيقاف رئيس الترجي ونهائي في مصر

أفادت صحيفة الصريح التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي التونسي أبرزها إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط رئيس النادي حمدي المدب لمدة سنتين، وتسليط عقوبات على الجامعة التونسية مع عقوبات مالية، وأضافت الصريح أن المشكلة الأساسية في رئيس «الكاف» أحمد أحمد، الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من «المجاملة» للفريق المغربي، وشددت على أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ لـ«التاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.
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