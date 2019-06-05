«العسكري السوداني»: انتخابات حرة تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

حميدتي

بث التلفزيون السوداني، اليوم الأربعاء، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة، كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد صدور تقارير عديدة تحمل القوات مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة، فجر أول من أمس الإثنين، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مؤكدا أن السودان لن ينزلق إلى الفوضى.

وذكر حميدتي، في كلمته، التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قوات الدعم السريع لن تتغير قناعاتها بفرض هيبة الدولة بالقانون، ولن تعود للوراء وستظل بجانب قوات الجيش في حماية السودان من أي فوضى، متابعا أنه تم ضبط الكثير ممن ينصبون المتاريس في شوارع الخرطوم والمحرضين والمخططين، وعلى المواطنين التعاون