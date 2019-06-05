أمن القاهرة يحل طلاسم 3 وقائع سرقة في يوم

بلاغ سرقة تاجر أكسسوارات بمدينة نصر كشف عن وقائع أخرى..وسائق قصر النيل سرق سيارة من داخل ورشة ميكانيكا بطريقة كوميدية.. وحل لغز سرقة البطاريات من سيارات المعادي

تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، اليوم الأربعاء، في كشف لغز 3 وقائع سرقات في أماكن متفرقة بالعاصمة، أولاها كشف لغز سرقة حقيبة تاجر أكسسوارات من داخل سيارته في أثناء توقفها أسفل منزله والقبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وفي قصر النيل استعاد ضباط المباحث سيارة مسروقة من صاحبها عقب سرقتها من داخل ورشة ميكانيكي، وأخيرا في المعادي ألقى ضباط المباحث القبض على عاطل تخصص في ارتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت.

تاجر أكسسوارات فوجئ أحد تجار أكسسوار "35 سنة" ومقيم بمدينة نصر، بسرقة حقيبته من داخل سيارته في أثناء توقفها بدائرة مدينة نصر أول، وذلك عقب كسر زجاج السيارة وبعمل التحريات استطاع رجال الشرطة كشف لغز الجريمة وضبط المتهم. بدأت الأحداث فور دخول التاجر قسم شرطة مدينة نصر أول، طلب مقابلة رئيس المباحث للإبلاغ

تاجر أكسسوارات

فوجئ أحد تجار أكسسوار "35 سنة" ومقيم بمدينة نصر، بسرقة حقيبته من داخل سيارته في أثناء توقفها بدائرة مدينة نصر أول، وذلك عقب كسر زجاج السيارة وبعمل التحريات استطاع رجال الشرطة كشف لغز الجريمة وضبط المتهم.

بدأت الأحداث فور دخول التاجر قسم شرطة مدينة نصر أول، طلب مقابلة رئيس المباحث للإبلاغ عن تعرضه للسرقة، فور دخوله مكتب رئيس المباحث أخبره باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه، وسرقة حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ومجموعة من الساعات الرجالى، و6 غوايش ذهب، حال توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة عاطل، 26 سنة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات".

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واعترف ببتطوير مناقشته بأنه وراء واقعة سرقة أخرى وأنه استولى على مجموعة من النظارات الرجالى و3 هواتف محمولة، من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

غفلنا وأخد العربية

في اليوم ذاته تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، قال فيه إنه يوم 27 مايو الماضي، قام بتسليم السيارة ملكه لميكانيكي يبلغ من العمر 38 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين لإصلاحها بالورشة، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة.

على الفور استدعى ضباط المباحث الميكانيكي باعتباره شاهد عيان، وبسؤاله اتهم سائقا، "50 سنة"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر، تبين بالفحص أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، بسرقة السيارة عقب مغافلته أحد العاملين بالورشة والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والاستيلاء عليها ولاذ بالفرار، قائلاً: "يا افندم ده كان قاعد معانا وبص على العربية وقال بادور على واحدة زي دى لزبون عايز يشتريها، وأخد مفتاح العربية علشان يجربها وأخدها ومارجعش تاني ومن ساعتها مش عارف أوصله".

بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

سرقة فى الحي الهادئ

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى من القبض على عامل "28 سنة"، عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "ضرب"، لارتكابه واقعة بلاغ بسرقة بطارية سيارة ملاكى حال توقفها أسفل عقار بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الكبوت"، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها بمسكنه. وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع لكل واقعة على حدة، وإحالتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

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