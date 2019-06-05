جريمة

أمن القاهرة يحل طلاسم 3 وقائع سرقة في يوم

بلاغ سرقة تاجر أكسسوارات بمدينة نصر كشف عن وقائع أخرى..وسائق قصر النيل سرق سيارة من داخل ورشة ميكانيكا بطريقة كوميدية.. وحل لغز سرقة البطاريات من سيارات المعادي
تحرير:يونس محمد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
انتشار أمني
انتشار أمني
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، اليوم الأربعاء، في كشف لغز 3 وقائع سرقات في أماكن متفرقة بالعاصمة، أولاها كشف لغز سرقة حقيبة تاجر أكسسوارات من داخل سيارته في أثناء توقفها أسفل منزله والقبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وفي قصر النيل استعاد ضباط المباحث سيارة مسروقة من صاحبها عقب سرقتها من داخل ورشة ميكانيكي، وأخيرا في المعادي ألقى ضباط المباحث القبض على عاطل تخصص في ارتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت.
تاجر أكسسوارات فوجئ أحد تجار أكسسوار "35 سنة" ومقيم بمدينة نصر، بسرقة حقيبته من داخل سيارته في أثناء توقفها بدائرة مدينة نصر أول، وذلك عقب كسر زجاج السيارة وبعمل التحريات استطاع رجال الشرطة كشف لغز الجريمة وضبط المتهم. بدأت الأحداث فور دخول التاجر قسم شرطة مدينة نصر أول، طلب مقابلة رئيس المباحث للإبلاغ
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النقيب عمر ياسر عبد العظيم

من الاستشهاد للقصاص.. آخر 3 ساعات في ملحمة ضابط الشرقية

بينما يُسدلَّ الليل أستاره على قرية «كفر جمعة» في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ذهب الجميع إلى بيوتهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر، لكن عيون حراس الوطن لم تنم أو تغفلَّ عن حقَّ شهيد الحق والواجب الوطني النقيب عمر ياسر عبد السلام، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي ارتوت الأرض بدمائه دفاعًا عن عمله وواجبه على يد عناصر إجرامية سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد» وأطلقوا النيران على النقيب حال مطاردتهم لإعادة السيارة.
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سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
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كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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كشف لغز سرقة 374 ألف جنيه من تاجر عربي بمصر القديمة

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، فى كشف لغز سرقة أكثر من ربع مليون جنيه من تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتبين أن 7 أشخاص استوقفوه وانتحلوا شخصية رجال الشرطة لسرقته بمنطقة مصر القديمة. تعود الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغا من أحد الأشخاص "تاجر" 34 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل، بقيام أحد الأشخاص، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه يحمل جنسية ذات الدولة، بادعاء مساعدته فى شراء كمية من المنظفات للاتجار فيها فى بلاده.
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شرطة النقل تكشف لغز سرقة إشارات السكة الحديد

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مهمات مصلحية "إشارات" خطوط السكك الحديد، وتبين أن مسجل خطر وراء الواقعة، تم القبض عليه وأرشد عن مكان المسروقات.. الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من مهندس كهربائى إشارات بهيئة السكة الحديد، باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد على فترات، عبارة عن 10 ترانسات خاصة بالإشارات على الخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.
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