جريمة

كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

تبادل لإطلاق النار استمر قرابة 3 ساعات بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية شديدة الخطورة انتهت بمقتل 6 من المتورطين في قتل معاون مباحث مركر أبو حماد
تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
معاون مباحث مركز أبو حماد
معاون مباحث مركز أبو حماد
4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
فجر السبت الماضي استشهد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد". تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من
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سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
انهيار-عقار-خال-من-السكان-بغرب-الإسكندرية (1)

انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
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السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
محكمة

منعهما من ضرب امرأة.. المشدد لقاتلي عامل بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الاثنين، بمعاقبة قهوجي وعامل بمحل حلويات، بالسجن المُشدد لمدة عشر سنوات للأول وخمس سنوات للثاني؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح عامل، لا لشيء إلا لأنه تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين ربة منزل ضربها الثاني بـ«القلم» على وجهها في الطريق العام أمام محل يعمل به بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.
محكمة

سجن وعزل سكرتيري نيابة زورا حكما قضائيا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الاثنين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة؛ لاثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح، ومُشرفًا زراعيًا، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الثالث ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
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