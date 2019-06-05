كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

تبادل لإطلاق النار استمر قرابة 3 ساعات بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية شديدة الخطورة انتهت بمقتل 6 من المتورطين في قتل معاون مباحث مركر أبو حماد

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

معاون مباحث مركز أبو حماد

4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.

فجر السبت الماضي استشهد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد". تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من