كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»
تبادل لإطلاق النار استمر قرابة 3 ساعات بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية شديدة الخطورة انتهت بمقتل 6 من المتورطين في قتل معاون مباحث مركر أبو حماد
تحرير:محمد الشاملي
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
معاون مباحث مركز أبو حماد
4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
فجر السبت الماضي استشهد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد".
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من
فجر السبت الماضي استشهد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد".
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أحد المواطنين بسرقة مجهولين سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس العام.
وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام، لضبط المتهمين.
عناصر فريق البحث توصلوا إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبي الواقعة كلٍ من: "محمود .م . ح" وشهرته محمود الزونجي، 34 سنة عاطل مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق اتهامه في 14 قضية (قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، استعراض قوة) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في 14 قضية أيضا (سرقه بالاكراه ، إطلاق أعيره نارية، قتل، سلاح نارى ، اتجار فى المواد المخدرة ، شروع فى قتل) وشقيقه "محمد" 32 سنة، عاطل مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في 10 قضايا (مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض، استعراض قوة )، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا (مخدرات، سلاح ناري، استعراض قوة، ضرب) و"إسلام .إ .ع" وشهرته "إسلام الام"، 35 سنة، عاطل مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، سلاح وذخيره ، إيصال أمانة، ضرب)، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية (سلاح وذخيرة).
وشملت قائمة المتهمين كلا من: "محمود .ع ع"، 30 سنة، وشهرته "محمود العصلوجي" عاطل مقيم الكتيبة بمركز بلبيس، و"رمضان .ا .م" وشهرته "رمضان أبو عيسى" 25 سنة، عاطل مقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتي (قتل، مخدرات).
بتكثيف التحريات أمكن لفريق البحث تحديد موقع اختباء المتهمين بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التى تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة مما أسفر عن مصرع المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس واثنين من معاونيهم وهما: "عصام .ع .م" 25 سنة، وآخر مجهول الهوية "جار تحديده".
وضُبط بجوار جثامين المتهمين (6 قنابل متنوعة "حارقة وهجومية ومحدثة للصوت")، 7 قطع سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية ، بندقية آلية غربي، طبنجة، مسدس صوت )، 12 خزينة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية، 8 هواتف محمولة ومبلغ مالي 40 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب.
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