جريمة

سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
اسعاف - صورة أرشيفية
اسعاف - صورة أرشيفية
أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
وتبين سقوط 4 أطفال من أعلى العاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، وكشف مرفق الإسعاف أسمائهم وتفاصيل الإصابات،، وهم: "عزيزة عبد اللاه محمد، 9 سنوات، مصابة بجرح تهتكي بفروة الرأس، ومحمد خالد أحمد، 6 سنوات، مصاب بجرح بالجانب الأيسر من الوجه، ومالك عبد الحميد جلال، 15 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، ومحمد
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النقيب-عمر-ياسر (3)

كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
ورشة-سلاح

الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
انهيار-عقار-خال-من-السكان-بغرب-الإسكندرية (1)

انهيار عقار في كرموز.. والحي: صادر له قرار إزالة

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئاسة حى غرب بقيادة اللواء هشام كمال، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان بحارة السلام المتفرعة من شارع التوفيقية. وعلى الفور انتقل قيادات من الحى وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق، وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار رقم 3 بحارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين، انهار حتى سطح الأرض دون إصابات.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

3 مصابين في مشاجرة بسبب الاختلاف على يوم العيد

أصيب 3 أشخاص من قرية العدل بالنوبارية في محافظة البحيرة، مساء أمس الإثنين، بجروح في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث وصل اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كلًا من "ش. ع. ا."، 42 عامًا، و"أ. ش. ع."، 17 عامًا، و"ج. ا. ع."، 29 عامًا، من إحدى قرى النوبارية، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس.
الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
حريق

نيران الحر تجتاح البحيرة.. والسيطرة على 4 حرائق

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 4 حرائق منفصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مراكز إيتاي البارود والدلنجات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بدأت الواقعة الأولى بتمكن القوات من السيطرة على حريق في منزل ملك "فوزى.م" بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجة الحرارة في الجو.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

قتيل و3 مصابين في مشاجرة «الخرطوش» بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخماري وحزيمة"، بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بسبب خلافات بينهم سابقة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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