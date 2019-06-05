سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

اسعاف - صورة أرشيفية

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين سقوط 4 أطفال من أعلى العاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، وكشف مرفق الإسعاف أسمائهم وتفاصيل الإصابات،، وهم: "عزيزة عبد اللاه محمد، 9 سنوات، مصابة بجرح تهتكي بفروة الرأس، ومحمد خالد أحمد، 6 سنوات، مصاب بجرح بالجانب الأيسر من الوجه، ومالك عبد الحميد جلال، 15 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، ومحمد