رياضة

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الترجي التونسي - الوداد المغربي
الترجي التونسي - الوداد المغربي
أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
وكان قد أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص الأزمة، بسبب التزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR". وسجل اللاعب الجزائري
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

تسريبات «كاف».. إيقاف رئيس الترجي ونهائي في مصر

أفادت صحيفة الصريح التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي التونسي أبرزها إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط رئيس النادي حمدي المدب لمدة سنتين، وتسليط عقوبات على الجامعة التونسية مع عقوبات مالية، وأضافت الصريح أن المشكلة الأساسية في رئيس «الكاف» أحمد أحمد، الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من «المجاملة» للفريق المغربي، وشددت على أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ لـ«التاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق.
رونالدو-واسرته

إسقاط شكوى الاغتصاب بحق كريستيانو رونالدو

سقطت شكوى الاغتصاب بحق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسبما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين، وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيجاس، ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع صاروخ ماديرا حامل الكرة الذهبية خمس مرات وصاحب الـ34 عامًا.
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
ميدو-2018 (3)

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجى-التونسى (2)

نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
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