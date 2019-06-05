beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الترجي التونسي - الوداد المغربي

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.

وكان قد أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص الأزمة، بسبب التزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR". وسجل اللاعب الجزائري