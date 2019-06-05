طرح ماكينة للفكة في بريد العتبة للقضاء على الطوابير

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الجنيه

قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة “الفكة” الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس في سبتمبر 2018، وأكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق أيضًا مع هيئة البريد، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات مع التركيز على القرى، والمناطق النائية؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير العملات المعدنية المساعدة لهم.وقال د. شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن وزارة المالية انطلاقًا من