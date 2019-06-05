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طرح ماكينة للفكة في بريد العتبة للقضاء على الطوابير

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الجنيه
الجنيه
قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة “الفكة” الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس في سبتمبر 2018، وأكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.
وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق أيضًا مع هيئة البريد، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات مع التركيز على القرى، والمناطق النائية؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير العملات المعدنية المساعدة لهم.وقال د. شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن وزارة المالية انطلاقًا من
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سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الأربعاء، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ايمن عصام فودافون

فودافون تعوض عملاءها المتضررين من عطل الشبكة

أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن اجتماع فريق عمل الشركة قام ببحث آليات تعويض العملاء عن العطل الذي أصاب الشبكة أمس الاثنين، موضحًا أن فودافون بالفعل قام بتوجيه رسائل تعويض لكل العملاء الذين تأثرت الخدمة لديهم، وصلت إلى 10 جيجا بايت إنترنت مجاني. وجاء نص رسالة اعتذار فودافون كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيد سعيد ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الإثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجا بايت إنترنت ببلاش تعيد بيهم".
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الاتصالات ضمن مجموعة الـ20 الوزاري في اليابان

غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى اليابان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، التي تنعقد بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. هذا وتنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو 2019؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو 2019 مع قيادات من الجانب الياباني.
بورصة (2)

آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
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مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
أين-تذهب-أموال إيرادات-الضرائب-في-مصر؟

هل خسرت مصر 10 مليارات جنيه من التهرب الضريبي؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء, مؤكدة أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دوليا وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، وأن كل ما يثار هو شائعات غرضها إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.
وزير-المالية -محمد-معيط

حقيقة إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حلّ وزارة المالية وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء أخرى للضرائب الدولية بديلا عنها، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لحل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وأن هذه الوحدة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات بشكل طبيعي دون أي تغيير.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
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