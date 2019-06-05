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الأخيرة في لمس أكتاف.. حمزة للسجن وأدهم طلق غادة

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
مسلسل لمس أكتاف
مسلسل لمس أكتاف
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لمس أكتاف احتجاز حمزة لإيمان (كالولين خليل) طليقة أدهم وصديقه أشرف وزوجته نيفين، وشقيقته، في محاولة منهم للإيقاع بأدهم بعد أن سلم المخدرات إلى الشرطة، وساعده في ذلك شقيقه زيدان، وأستطاع أدهم الوصول للمكان وتحريرهم من زيدان ثم عرف مكان حمزة، الذي كان يخطط للهرب خارج مصر مع ابنه ياسين من خلال جوازات سفر مزورة، كان في انتظارها، إلى أن وصل أدهم ودار بينهم حوار حول ما حدث بينهم، بعدها حاول حمزة قتل أدهم، إلا أن أدهم استطاع السيطرة عليه، تمهيدا لأن تقبض الشرطة على حمزة.
استسلم حمزة لأدهم، وطلب منه ان يرغى ابنه ياسين الذي عادى الناس كلها لأجل تأمين حياة له بعيدا عن المخدرات، إلا أن غادة شقيقة حمزة وزوجة أدهم لم تحتمل ما حدث وطلبت من أدهم الطلاق بعد أن ذهب بياسين ابن حمزة إليها. وعاد أدهم لعمله كمدرب مصارعة رومانية، وبدأ عمل مع علي ابن أشرف صديقه، الذي ابتعد عن المخدرات،
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تشييع جثمان محمد نجم.. و6 فنانين فقط يشاركون في وداعه

شيعت أسرة الفنان الراحل محمد نجم، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور ضعيف للغاية من الفنانين، حيث لم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.. وغادر نجم، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن، وأعلن نبأ الوفاة مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر «فيسبوك».
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نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
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وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ونقلت الخبر عنه الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك"، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. وكان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
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لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.
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خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
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لمس أكتاف حلقة 8.. مواجهة قوية بين حمزة وسامر

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمواجهة حادة بين "حمزة" الذي يُجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، و"سامر" الذي يُجسده الفنان أحمد كشك، زوج شقيقته "غادة" التي تُجسدها إيمان العاصي، وذلك بعدما حاولت الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، واصطحب "حمزة" رجاله معه وقطع طريق "سامر"، وأخبره بأنه سيقتص منه بعد طول انتظار، فكان رد "سامر" أنه لو كان رجلا يخشاه بالفعل لترك رجاله وأتاه بمفرده، فما كان من "حمزة" إلا أن منحه مسدسه، وجعله يوجهه نحوه، وطلب منه أن يُطلق عليه الرصاص إن كان يستطيع فعل ذلك، ولكن "سامر" لم يفعل.
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لمس أكتاف حلقة 7.. رسالة سرية من «أدهم» للشرطة

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بشرط يطرحه "أدهم" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، على "عبدالمُنجي" الذي يُجسده الفنان شريف دسوقي، حيث طالبه بـ3 ملايين جنيه مقابل أن يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بقتل أفراد كمين الشرطة، ثم يُرسل "أدهم" رسالة لـ"الضابط علاء" الذي يُجسده الفنان خالد كمال، عن طريق طفل صغير مجهول الهوية، وفيها أنه لو أراد أن يعرف من قتل زملاءه أن يُهاتفه على رقم محمول، وعلى الفور يخرج الضابط أمام قسم الشرطة للبحث عن "أدهم"، ولكنه لا يجده، وحينما هاتف "أدهم" أخبره أنه سيُسلمه نفسه ومعه أدلة براءته.
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