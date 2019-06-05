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الأخيرة في لمس أكتاف.. حمزة للسجن وأدهم طلق غادة

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
مسلسل لمس أكتاف
مسلسل لمس أكتاف
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لمس أكتاف احتجاز حمزة لإيمان (كالولين خليل) طليقة أدهم وصديقه أشرف وزوجته نيفين، وشقيقته، في محاولة منهم للإيقاع بأدهم بعد أن سلم المخدرات إلى الشرطة، وساعده في ذلك شقيقه زيدان، وأستطاع أدهم الوصول للمكان وتحريرهم من زيدان ثم عرف مكان حمزة، الذي كان يخطط للهرب خارج مصر مع ابنه ياسين من خلال جوازات سفر مزورة، كان في انتظارها، إلى أن وصل أدهم ودار بينهم حوار حول ما حدث بينهم، بعدها حاول حمزة قتل أدهم، إلا أن أدهم استطاع السيطرة عليه، تمهيدا لأن تقبض الشرطة على حمزة.
استسلم حمزة لأدهم، وطلب منه ان يرغى ابنه ياسين الذي عادى الناس كلها لأجل تأمين حياة له بعيدا عن المخدرات، إلا أن غادة شقيقة حمزة وزوجة أدهم لم تحتمل ما حدث وطلبت من أدهم الطلاق بعد أن ذهب بياسين ابن حمزة إليها. وعاد أدهم لعمله كمدرب مصارعة رومانية، وبدأ عمل مع علي ابن أشرف صديقه، الذي ابتعد عن المخدرات،
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احمد-الطيب (2)

الطيب عن حادث سيناء: لن ينتزعوا فرحة العيد من مصر

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا، يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، مؤكدا تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
شوقى علام مفتى الجمهورية (2)

المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.
طقس-حار (1)

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
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حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
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