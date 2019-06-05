الأخيرة في لمس أكتاف.. حمزة للسجن وأدهم طلق غادة

تحرير:بيتر مجدي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

مسلسل لمس أكتاف

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لمس أكتاف احتجاز حمزة لإيمان (كالولين خليل) طليقة أدهم وصديقه أشرف وزوجته نيفين، وشقيقته، في محاولة منهم للإيقاع بأدهم بعد أن سلم المخدرات إلى الشرطة، وساعده في ذلك شقيقه زيدان، وأستطاع أدهم الوصول للمكان وتحريرهم من زيدان ثم عرف مكان حمزة، الذي كان يخطط للهرب خارج مصر مع ابنه ياسين من خلال جوازات سفر مزورة، كان في انتظارها، إلى أن وصل أدهم ودار بينهم حوار حول ما حدث بينهم، بعدها حاول حمزة قتل أدهم، إلا أن أدهم استطاع السيطرة عليه، تمهيدا لأن تقبض الشرطة على حمزة.

استسلم حمزة لأدهم، وطلب منه ان يرغى ابنه ياسين الذي عادى الناس كلها لأجل تأمين حياة له بعيدا عن المخدرات، إلا أن غادة شقيقة حمزة وزوجة أدهم لم تحتمل ما حدث وطلبت من أدهم الطلاق بعد أن ذهب بياسين ابن حمزة إليها. وعاد أدهم لعمله كمدرب مصارعة رومانية، وبدأ عمل مع علي ابن أشرف صديقه، الذي ابتعد عن المخدرات،