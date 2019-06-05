لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

يبدو أن روسيا والصين عازمتان على تعزيز تحالفهما، وتعاونهما في مواجهة العداء السياسي والاقتصادي المتزايد من الولايات المتحدة، وذلك خلال لقاء زعيما البلدين اليوم الأربعاء.

تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

بوتين وشي

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن متحدثا باسم الكرملين لم يقدم المزيد من التفاصيل حول الزيارة، إلا أنه من المتوقع أن يحضر "شي" منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي السنوي في روسيا. فصل جديد وقبل الزيارة، أشار "شي" إلى العلاقة المزدهرة بين البلدين والحاجة إلى تعزيز العلاقات القوية بينهما، وقال