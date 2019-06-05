الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
كارل هاينتس رومينيجيه
نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
وقال رومينيجيه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليجا ستجذب مجددا يورجن كلوب، هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، وأعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. أعتقد أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات".
وأشار رومينيجيه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع
وقال رومينيجيه
لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليجا ستجذب مجددا يورجن كلوب، هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، وأعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. أعتقد أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات".
وأشار رومينيجيه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش
الذي قاده في عامه الأول معه لإحراز الثنائية المحلية (الدوري والكأس).
وفي السياق ذاته نفى رومينيجيه أن يكون بايرن قد تقدم بعرض إلى مانشستر سيتي
للتعاقد مع سانيه، قائلا: "لم نقدم أي عرض بشأن سانيه.. ما زلنا بعيدين".
ووفقا للرئيس التنفيذي الألماني، فإن بايرن
لن يتقدم بأي عرض طالما أن اللاعب نفسه لم يبد رغبته بالعودة إلى ألمانيا، وأردف: "في حال تخيل أنه يريد القدوم إلى بايرن، حينها سندخل بمفاوضات ملموسة مع سيتي".