رياضة

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
كارل هاينتس رومينيجيه
كارل هاينتس رومينيجيه
نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
وقال رومينيجيه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليجا ستجذب مجددا يورجن كلوب، هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، وأعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. أعتقد أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات". وأشار رومينيجيه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع
اقرأ المزيد
مختار-التتش-تدريب-الأهلي

الأهلي يؤجل احتفالات العيد بسبب شهداء العريش

قرر النادي الأهلي، تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع القلعة الحمراء، بعد الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بالعريش، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
كأس-الأمم-الأفريقية

نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

تسريبات «كاف».. إيقاف رئيس الترجي ونهائي في مصر

أفادت صحيفة الصريح التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي التونسي أبرزها إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط رئيس النادي حمدي المدب لمدة سنتين، وتسليط عقوبات على الجامعة التونسية مع عقوبات مالية، وأضافت الصريح أن المشكلة الأساسية في رئيس «الكاف» أحمد أحمد، الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من «المجاملة» للفريق المغربي، وشددت على أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ لـ«التاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلوب (1)

كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل

مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
محمد-صلاح‎ (2)

مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".
ديجان-لوفرين-و-محمد-صلاح

نهائي دوري الأبطال وتأثير كلوب.. مدافع ليفربول يتحدث

يرى الكرواتي ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة، مجرد نقطة انطلاق لإمكانات هذا الفريق، حيث قال مدافع ليفربول لموقع ناديه الرسمي: "عندما تنظر إلى الوراء على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان كل موسم يحمل تحسنا. عندما جاء كلوب، كان كل عام يصبح أفضل مما سبقه. في الموسم الماضي، قدمنا أداءً جيدًا، فقد تعرضنا لإصابات كثيرة ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org