الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

كارل هاينتس رومينيجيه

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.

وقال رومينيجيه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعرف ما إذا كانت البوندسليجا ستجذب مجددا يورجن كلوب، هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، وأعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو والنادي (ليفربول) سعيدان جدا. أعتقد أنه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات". وأشار رومينيجيه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع